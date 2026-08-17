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Bizarre onthulling: ‘Oranje-duo negeerde elkaar tijdens WK’

17 augustus 2026, 14:10
Cody Gakpo tijdens een drinkpauze
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Valentijn Driessen heeft maandagmiddag tijdens Kick-off meer verteld over de opvallende communicatie tussen Clarence Seedorf en Ronald Koeman tijdens het WK van afgelopen zomer met het Nederlands elftal. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf zou het duo elkaar tijdens het toernooi volledig hebben genegeerd.

Driessen kwam eerder op de dag met een kritische column over onder meer de moeizame zoektocht naar een nieuwe bondscoach en het functioneren van verschillende medewerkers van de KNVB. Ook Seedorf, voetbalcommissaris van de voetbalbond, kwam er niet goed vanaf. Volgens Driessen zou hij Koeman na de uitschakeling op het WK geen blik waardig hebben gegund.

“Seedorf heeft gewoon totaal geen contact gehad met Ronald Koeman tijdens het WK. Dat weet ik: die geluiden zijn bevestigd”, vertelt Driessen in Kick-off.

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“Hij was aanwezig bij de wedstrijd tegen Marokko, maar nadat je wordt uitgeschakeld, zoek je elkaar toch op? Je moet in feite aan hetzelfde touwtje trekken, maar die twee hebben elkaar genegeerd. Er is zo verschrikkelijk veel mis met de communicatie van de huidige KNVB”, onthult de chef voetbal.

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Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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