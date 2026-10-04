was 'een beetje boos', omdat hij na zijn komst naar PSV niet direct als basisspeler mocht beginnen. Dat heeft trainer Peter Bosz onthuld in een interview met Voetbal International.

Geertruida werd op 21 augustus door PSV gepresenteerd als nieuwste aanwinst. De centrumverdediger kwam op huurbasis over van het Duitse RB Leipzig, waar hij niet in de plannen voorkwam. De oud-verdediger van Feyenoord moest na zijn komst naar Eindhoven genoegen nemen met een plek op de bank. Dat zorgde voor teleurstelling bij de international van het Nederlands elftal, zo heeft Bosz bekendgemaakt.

Boosheid bij Geertruida

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"Lutsharel Geertruida was een beetje boos, omdat hij niet meteen mocht spelen", begint Bosz in gesprek met Voetbal International. "Maar juist omdat onze achterhoede veel kritiek krijgt, zei ik: 'Ik wil dat jij eerst onze manier van spelen goed onder de knie krijgt.' Hij moet constant doorschuiven, dat middenveld in. Ik wilde hem als nieuwe speler niet gelijk blootstellen aan de kritiek. Hij heeft het tegen Ajax geweldig gedaan en is nu ook al helemaal thuis."

Een tegenvaller voor Bosz is wel dat Geertruida tijdens de huidige interlandperiode geblesseerd is afgehaakt bij het Nederlands elftal. Hij raakte tijdens een training geblesseerd. Het is vooralsnog onduidelijk hoe ernstig de blessure van de centrumverdediger is.