Peter Bosz: 'Ik trek me zijn lot erg aan. Het was verschrikkelijk...'

Peter Bosz trekt zich het lot van (33) zichtbaar aan. De trainer van PSV zag de Franse aanvaller na een zwaar jaar opnieuw een pittige blessure oplopen en leeft mee met de ervaren spits, die opnieuw lange tijd moet toekijken.

De Franse centrumspits kwam ruim een jaar geleden over van Borussia Mönchengladbach. De ervaren aanvaller begon echter verschrikkelijk aan zijn periode in Eindhoven. In zijn allereerste wedstrijd tegen FC Twente liep hij een zware kruisband blessure op na een duel met FC Twente-verdediger Robin Pröpper. Plea heeft het hele seizoen moeten revalideren om daarvan te herstellen.

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Dit seizoen is Plea terug, maar ging het opnieuw snel mis. Ditmaal ging het mis op de training: “Achteraf ben je blij dat het zijn knie niet is, maar een andere zware blessure, maar we waren er allemaal kapot van", blikt Peter Bosz terug in een uitgebreid interview met het Eindhovens Dagblad. "We hadden ook geen zin meer om door te trainen.”

Bosz vervolgt: “Hij lag daar op de grond. Het was een verschrikkelijk gezicht, vanwege het jaar dat hij achter de rug heeft. Ik trek me zijn lot erg aan. Het is heel triest wat hem is overkomen en dat hij opnieuw lang moet toekijken."

De verwachting is dat Plea zeker tot de jaarwisseling niet in actie komt voor PSV. De centrumspits moet eerst opnieuw onder het mes.