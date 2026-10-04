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Fransen trekken pijnlijke conclusie over Mika Godts bij Paris Saint-Germain

4 oktober 2026, 14:46
Mika Godts bij PSG-debuut
Foto: © Imago
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Mika Godts heeft zijn draai bij Paris Saint-Germain nog niet gevonden. De Franse sportkrant L'Équipe rekent de voormalig aanvaller van Ajax voorlopig zelfs tot de grote tegenvallers van de transferzomer bij de Parijzenaars.

Godts maakte vorige maand voor een bedrag van 55 miljoen euro inclusief bonussen de overstap naar PSG. Waar Ferran Torres door L'Équipe wordt uitgeroepen tot de beste nieuwe aanwinst van de Franse topclub, belandt Godts aan de andere kant van het spectrum.

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"Naast Lucas Digne, die heel weinig heeft gespeeld, is Godts de teleurstelling. Hij werd voor 55 miljoen euro inclusief bonussen gekocht. Ook Luis Enrique gebruikt hem maar heel weinig", schrijft het medium.

L'Équipe ziet kwaliteiten bij Godts

Dat betekent niet dat de Fransen de 21-jarige Belg al hebben afgeschreven. L'Équipe wijst juist op de kwaliteiten waarmee Godts zich bij Ajax in de kijker speelde, vooral in individuele acties. "De Belg gaat zeker iets toevoegen, met zijn acties en één-tegen-éénspel, maar hij moet zijn plek nog veroveren. En voorlopig hebben we nog niets gezien."

Godts moet in Parijs zien op te boksen tegen zware concurrentie. Trainer Luis Enrique gaf hem tot dusver 144 speelminuten, verdeeld over zes wedstrijden. Daardoor kreeg de vleugelaanvaller nog nauwelijks de gelegenheid om het prijskaartje van 55 miljoen euro waar te maken.

Bij Ajax groeide Godts de afgelopen jaren juist uit tot een belangrijke aanvaller. Hij kwam uiteindelijk tot 115 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers en was daarin goed voor 26 doelpunten en 28 assists.

Dat hij zijn kwaliteiten niet kwijt is, liet Godts deze interlandperiode zien bij België. Tegen Italië maakte hij zijn eerste doelpunt voor de Rode Duivels. Bij PSG wacht ondertussen nog altijd de echte doorbraak.

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MarcoDieBasta
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MarcoDieBasta
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nou nou, hij is er net en nu deze interland periode

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

MarcoDieBasta
310 Reacties
1.468 Dagen lid
590 Likes
MarcoDieBasta
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

nou nou, hij is er net en nu deze interland periode

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Mika Godts

Mika Godts
Paris Saint-Germain FC
Team: Paris SG
Leeftijd: 21 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Paris SG
5
0
2026/2027
Ajax
1
0
2025/2026
Ajax
34
17
2024/2025
Jong Ajax
0
0

Meer info

Stand Ligue 1 2026/2027

Ligue 1
GS
DS
PT
4
Lille
5
4
10
5
Rennes
5
-1
10
6
Paris SG
5
1
8
7
Angers
5
1
7
8
Strasbourg
5
0
7

Complete Stand

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