Godts helpt Van Bommel aan droomdebuut bij België

België is uitstekend begonnen aan het tijdperk-Mark van Bommel. Mede dankzij een treffer van waren De Rode Duivels in het Nations Leagueduel in en tegen Italië met 0-2 te sterk. Bij Frankrijk opende Zinédine Zidane zijn bondscoachschap eveneens met een zege, maar waren er na afloop grote zorgen om .

Italië - België 0-2

Godts ontbrak afgelopen zomer in de WK-selectie van Van Bommels voorganger, de Fransman Rudi Garcia. De Nederlander haalde de tweevoudig international, die Ajax afgelopen zomer verruilde voor Paris Saint-Germain, echter weer bij de selectie. Tegen Italië, waar Roberto Mancini als bondscoach zijn rentree maakte, vond Godts zichzelf bovendien terug in de basisopstelling.

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Dat pakte uitstekend uit. Na twintig minuten spelen werd Godts aangespeeld door Kevin De Bruyne. De buitenspeler zette vervolgens een prima actie in en passeerde Gianluigi Donnarumma uiteindelijk met een beheerst schot in de hoek: 0-1. In de tweede helft bepaalde invaller Dodi Lukebakio de eindstand in het matig gevulde Stadio Olimpico in Rome met een goed schot van buiten de zestien op 0-2. Een geweldige start dus voor Van Bommel, en een net zo vervelende voor Mancini.

Mika Godts met zijn eerste doelpunt voor de Rode Duivels! ❤️🇧🇪#ZiggoSport #UEFANationsLeague #ITABEL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 25, 2026

Turkije - Frankrijk 0-1

In dezelfde poule als de Belgen is Frankrijk eveneens met een zege begonnen aan het bewind van een nieuwe bondscoach, in het geval van Les Bleus niemand minder dan Zidane, die zijn uiterst succesvolle oud-ploeggenoot Didier Deschamps opvolgde na het WK. In en tegen Turkije was Mbappé weer eens van grote waarde voor zijn land. De aanvaller van Real Madrid trof tien minuten na rust doel met een schot vanaf de rand van de zestien, dat in de korte hoek binnen ging. Daarmee bepaalde hij direct de eindstand op 0-1.

Het duel met de Turken eindigde echter in mineur voor Mbappé. Bij de viering van zijn treffer greep de aanvaller vrijwel direct naar zijn knie, waar hij zichtbaar veel last van had. Zidane had uiteindelijk geen keus en haalde zijn sterspeler naar de kant, Désiré Doué was zijn vervanger. Het is voor de Fransen én Real te hopen dat de kwetsuur van Mbappé meevalt, al zag het daar op het eerste gezicht niet naar uit.

Vlak voor tijd werd de Turkse doelman Ugurcan Çakir met direct rood van het veld gestuurd door de Duitse scheidsrechter Felix Zwayer. De sluitpost maakte buiten zijn doelgebied hands toen hij Bradley Barcola van scoren af probeerde te houden en moest na het bestuderen van de beelden inrukken. De Turkse bondscoach Vincenzo Montella offerde aanvaller Baris Alper Yilmaz om in de persoon van Altay Bayindir een nieuwe keeper in te brengen, die hield zijn doel in de resterende minuten schoon. Turkije ging zelfs in ondertal nog op zoek naar een gelijkmaker, maar dat bleek te hoog gegrepen voor de thuisploeg.