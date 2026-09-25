Van der Gijp ziet Ajax-speler schutteren: 'Daarom doet hij zo raar'

René van der Gijp is kritisch op het optreden van Marc ter Stegen in de wedstrijd tussen Nederland en Duitsland (1-1). Bij de afgekeurde goal van Virgil van Dijk ging de doelman van Ajax in de mist, zo klinkt het in Vandaag Inside.

Oranje dacht na 11 minuten spelen op 1-0 te komen in Amsterdam, toen Van Dijk een hoekschop van Cody Gakpo binnenkopte. Na ingrijpen van de VAR ging er echter een streep door de treffer, waarbij het leek alsof Brian Brobbey Ter Stegen - die volledig mistastte - in de ogen van de arbitrage had gehinderd. Naar later bleek stond de Oranje-spits echter buitenspel op het moment dat Van Dijk kopte, en was dát de reden dat de treffer werd afgekeurd.

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In Vandaag Inside wordt vrijdagavond teruggeblikt op de remise tussen Nederland en Duitsland. Oranje-watcher Martijn Krabbendam van Voetbal International is ietwat verbaasd over de opgetogen reacties op het spel onder de nieuwe bondscoach Xavi. "Niet te hard van stapel lopen, hè? Je kreeg gisteren wel het idee dat Nederland kampioen zou worden onder Xavi, want iedereen ging enthousiast naar huis. En zeker na die tweede helft, dat zag er goed uit", is de journalist toch ook complimenteus

Johan Derksen: 'In Engeland zouden ze daar om lachen'

Johan Derksen hekelt het besluit van de Spaanse arbiter Alejandro Hernández Hernández om de goal van Van Dijk af te keuren, al verkeert hij in de veronderstelling dat dat gebeurde omdat Brobbey een overtreding zou hebben gemaakt. "In Engeland zouden ze daar om lachen. Kijk: die keeper (Ter Stegen, red.) zat er niet goed bij. Die werd ook niet aangevallen, of zo", aldus Derksen. "Hij was ook heel slecht, die keeper van Duitsland", meent Krabbendam.

Dan neemt Van der Gijp het woord. "Weet je wat het is, Martijn?", zegt de oud-voetballer. "Dit is natuurlijk het grote nadeel van de VAR. Als je het twintig keer gaat bekijken, dan denk je bij de negentiende keer: Misschien wordt hij toch enigszins aangeraakt. Maar waarom doet die keeper zo gek? Omdat hij er niet bij kan, daarom doet hij zo raar", aldus Van der Gijp.

Ter Stegen verrichte tegen Oranje overigens in totaal negen reddingen, waarmee hij Die Mannschaft meerdere keren voor een tegendoelpunt behoedde. Vooral zijn reacties op schoten van Mexx Meerdink en Ruben van Bommel in de tweede helft mochten er zijn. Aan de andere kant leverde Ter Stegen ook meerdere keren zomaar de bal in bij een Oranje-speler als hij een teamgenoot probeerde aan te spelen.