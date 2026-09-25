Ook Zechiël kan Jong Oranje niet aan cruciale zege helpen, EK ver weg

Jong Oranje is er vrijdagavond niet in geslaagd om het cruciale EK-kwalificatieduel met Jong Noorwegen winnend af te sluiten. In Deventer bleef de ploeg van bondscoach Michael Reiziger steken op een 0-0 gelijkspel, waardoor een startbewijs voor het eindtoernooi steeds verder uit het zicht raakt.

Jong Oranje stond voorafgaand aan het treffen met de Noren slechts op de vierde plaats in de EK-kwalificatiepoule. Een zege op de Scandinaviërs, die juist bovenaan staan, zou echter betekenen dat de ploeg van Reiziger zou gaan stijgen naar plek twee. Aan het eind van de rit zullen de beste nummers twee van de kwalificatiereeks in de play-offs gaan strijden om een startbewijs voor het eindtoernooi, waardoor een zege dus niet minder dan bittere noodzaak was voor Jorg Oranje.

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Reiziger kon tegen de Noren onder meer beschikken over Gjivai Zechiël, die speciaal voor dit duel werd afgestaan door het 'grote' Oranje van Xavi Hernández. De Feyenoorder startte dan ook in de basis op het middenveld, waarop hij werd geflankeerd door het AZ-duo Kees Smit en Dave Kwakman. In de spits opteerde Reiziger voor Devin Haen van Willem II, die de voorkeur kreeg boven Lequincio Zeefuik (Fortuna Sittard) en Thom van Bergen (FC Groningen), waarbij aangetekend dat de bondscoach laatstgenoemde meer als 'nummer 10' ziet, zo liet hij voor de aftrap weten.

Haen kreeg al vroeg in de wedstrijd de kans om Jong Oranje op voorsprong te zetten. De spits werd door Kwakman vrij voor het Noorse doel gezet, maar schoot recht op doelman Martin Børsheim af. Daarna bleven de Nederlandse talenten heer en meester op het veld, wat wel resulteerde in een surplus aan balbezit, maar niet in grote kansen. Pas na een halfuur was het weer even billenknijpen geblazen voor de Noren, maar een schot van Ernest Poku kon worden geblokt. Aan de overkant werd Jong Oranje-doelman Bernt Klaverboer nauwelijks op de proef gesteld. Zechiël kreeg vlak voor rust nog een kansje na een scherpe counter, maar op aangeven van Ayoub Oufkir volleerde de middenvelder tegendraads naast.

Ook na rust bleef Jong Oranje op zoek naar de bevrijdende openingstreffer. Het waren echter de Noren die daar als eerste aan mochten ruiken, maar NEC-speler Isak Hansen-Aarøen liet na om een foutje van Thijmen Blokzijl af te straffen. Nederland wist daar lange tijd niet veel meer tegenover te stellen dan een afstandsschot van Kwakman, waar Børsheim weinig moeite mee kende. Reiziger greep halverwege de tweede helft in en bracht Aymen Sliti binnen de lijnen, hij verving Poku. Oufkir kreeg korte tijd later een goede mogelijkheid, maar ook zijn schot uit de draai kon door de Noorse doelman worden gekeerd.

In het laatste kwartier bracht Reiziger ook zijn plan-B binnen de lijnen, in de persoon van Lequincio Zeefuik. De spits van Fortuna Sittard, die wordt gehuurd van AZ, mocht Haen komen vervangen. De entree van de boomlange Zeefuik betekende dat Jong Oranje opportunistischer kon gaan spelen. Nederland bleef echter vooral de combinatie zoeken, waardoor de kwaliteiten van de spits niet ten volle werden benut. Sliti kreeg op aangeven van Givairo Read een aardige kopkans, maar mikte de bal over het Noorse doel.

Korte tijd later mocht ook Sean Steur zijn opwachting maken, als vervanger van Smit. Het betekende het Jong Oranje-debuut voor de achttienjarige middenvelder, die Ajax afgelopen zomer verruilde voor Newcastle United. Zijn entree legde echter geen gewicht meer in de schaal, want gescoord werd er door beide ploegen niet meer.

Jong Oranje heeft EK-kwalificatie niet meer in eigen hand

Door de remise komt Jong Oranje op zes punten, waarmee de talenten nog altijd vierde staan in de poule. De ploeg van Reiziger speelt over een week, op vrijdag 2 oktober, de volgende wedstrijd in de kwalificatiereeks, uit tegen Slovenië. Vier dagen later, op dinsdag 6 oktober, wacht een thuiswedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina. Zelfs als beide duels gewonnen worden, is Nederland nog afhankelijk van de resultaten op de andere velden om nog kans te maken op een plek in de play-offs. De Noren zijn door het gelijkspel officieus al wel zeker van een startbewijs voor het eindtoernooi.