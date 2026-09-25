Menno Geelen maakt zeer opvallend gebaar naar Ajax

Menno Geelen, de algemeen directeur van Ajax, ziet vrijwillig af van een bonus over het seizoen 2025/26, zo meldt De Telegraaf op basis van het jaarverslag van de club. De bestuurder geeft persoonlijk toelichting waarom hij het bedrag niet wil aanvaarden.

Ajax schreef over het seizoen 2025/26 weer zwarte cijfers, nadat het voorgaande jaar nog een nettoverlies van 37,3 miljoen euro had opgeleverd. Over het voorbije seizoen noteerde de club echter een bescheiden nettowinst van 2 miljoen euro. Dat kwam onder meer door de positieve transferbalans én het feit dat de club vorig seizoen actief was in de Champions League.

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Behalve hogere inkomsten, heeft Geelen ook aan de kostenkant vooruitgang geboekt. Zo schroefde Ajax het aantal fte's binnen de organisatie terug van 240 naar 228, waardoor de loonkosten dus dalen. Voorts werden ook andere verbeteringen doorgevoerd in de organisatie die (mogelijk) tot besparingen leiden.

Geelen had volgens de raad van commissarissen van Ajax dan ook recht op een 'aanzienlijk deel' van de maximale bonus van 125.000 euro die hij zou kunnen krijgen. Daar ziet de bestuurder echter vrijwillig vanaf.

Geelen licht toe waarom hij afziet van bonus

"De afgesproken persoonlijke en organisatie doelstellingen zijn afgelopen seizoen behaald", laat Geelen in een reactie aan bovenstaande krant weten. "Maar ik vond dat voor afgelopen seizoen niet opwegen tegen de zeer teleurstellende sportieve resultaten en de bestuurlijke en trainerswisselingen die er onder mijn eindverantwoordelijkheid zijn geweest", aldus de algemeen directeur.