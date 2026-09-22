Sean Steur verliet Ajax om vooral één reden: ‘Ik had het gevoel dat…’

heeft zich dinsdag in gesprek met ESPN uitgesproken over zijn vertrek bij Ajax. De achttienjarige middenvelder had naar eigen zeggen één voornaamste reden om de Amsterdamse club te verlaten voor Newcastle United.

Steur maakte in de zomerse transferperiode voor maximaal 27 miljoen euro de overstap van Ajax naar Newcastle United. Het vertrek van de jongeling kwam voor veel mensen als een verrassing. Steur legt uit dat zijn perspectief bij Ajax slechter werd.

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“Uiteindelijk veranderde er bij Ajax ontzettend veel. Dat heb je denk ik ook wel gezien”, refereert hij aan de komst bij Ajax van Jordi Cruijff als technisch directeur en Míchel als hoofdtrainer. “Er veranderde heel veel bij Ajax. Ik had mijn twijfels over wat mijn rol zou worden.”

“Ik had niet het gevoel dat ik minder zou gaan spelen, want je moet natuurlijk overtuigd zijn voor jezelf. Maar ze kozen gewoon voornamelijk voor ervaring”, vervolgt Steur. “Dat is prima, maar uiteindelijk koos ik gewoon voor mijn eigen gevoel. Ik ben heel gelukkig bij Newcastle. Tot nu toe denk ik dat ik een hele goede keuze heb gemaakt. Zo werkt het in het voetbal. Iedereen gaat door.”

Aanvankelijk leek het erop dat Steur een nieuw contract ging tekenen bij Ajax. Dat veranderde echter na enkele gesprekken met Cruijff. “Hoe de gesprekken met Jordi Cruijff zijn gegaan? Dat houd ik voor mezelf, maar het is altijd op een respectvolle manier gegaan. Nu ik weg ben, wens ik Ajax natuurlijk het allerbeste. Voor de rest heb ik geen contact meer met hem, dus daar kan ik niks over zeggen.”

“Het was een stukje gevoel”, licht de Nederlands jeugdinternational zijn keuze voor Newcastle United nader toe. “Het is moeilijk uit te leggen, maar met name gevoel en een stukje overtuiging dat de club me gaf. Uiteindelijk volg je gewoon wat het beste voor je is. Eigenlijk is dat het.”