Brian Brobbey wisselt om opmerkelijke reden van shirt tijdens wedstrijd

In Engeland gaat het de afgelopen dagen volop over . Op social media gaat een theorie rond waarom de spits van Sunderland afgelopen zondag tijdens de wedstrijd tegen Manchester City van shirt wisselde.

Brobbey blonk afgelopen zondag uit in het Premier League-duel van Sunderland met Manchester City. De Oranje-international maakte drie doelpunten in het Etihad Stadium, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat zijn ploeg met 5-3 het onderspit moest delven.

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Brobbey maakte een zeer goede indruk tegen Manchester City. Niet alleen met zijn doelpunten: hij was in de onderlinge duels met directe tegenstander Rúben Dias voortdurend een plaag voor de Portugese centrumverdediger van Manchester City.

Opvallend is dat Brobbey tijdens het duel van shirt wisselde: hij wisselde zijn tricot met lange mouwen in de rust in voor een exemplaar met korte mouwen. Dat was volgens sommigen niet zonder reden: Brobbey werd in de eerste helft regelmatig bij zijn mouwen gegrepen door Dias, die de spits daarmee onschadelijk probeerde te maken. Door de tweede helft met korte mouwen te spelen, maakte Brobbey het Dias lastiger om hem beet te pakken in de duels.