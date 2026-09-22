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‘Ajax laat oog vallen op Marokkaans toptalent Ilyas Houira’

22 september 2026, 20:59
Jordi Cruijff
Foto: © Ajax TV
1 reactie
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Demen Bulbul | Redacteur
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Ajax is met het oog op de toekomst geïnteresseerd in Ilyas Houira. De Deens-Marokkaanse middenvelder staat momenteel onder contract bij FC Kopenhagen.

Tipsbladet maakt dinsdag als eerste melding van de interesse van Ajax in Houira. De concurrentie is echter fors: ook onder andere Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea en Borussia Dortmund zouden de middenvelder op de korrel hebben.

Houira is een vijftienjarige, technisch begaafde middenvelder. De belofte werd begin dit kalenderjaar overgenomen van AGF en staat te boek als een van de grootste talenten van Denemarken.

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“We zijn ontzettend blij dat we Ilyas hebben kunnen contracteren. Hij is een zeer getalenteerde, linksbenige centrale middenvelder met uitstekende technische en tactische kwaliteiten”, zei hoofdscouting Christian Wilkens van FC Kopenhagen in maart over Houira.

Houira werd geboren in Denemarken, maar beschikt ook over de Marokkaanse nationaliteit. Hij maakte afgelopen zomer zijn debuut voor Marokko Onder-17. Hij heeft een contract tot medio 2029 bij FC Kopenhagen.

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CG
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En ach ja, zodra deze grotere clubs in de rij staan, zullen wij Ajax aan de kortste eind trekken. Klinkt logisch!!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.975 Reacties
1.156 Dagen lid
14.439 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En ach ja, zodra deze grotere clubs in de rij staan, zullen wij Ajax aan de kortste eind trekken. Klinkt logisch!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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