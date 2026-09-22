Het Nederlands elftal verzamelde zich maandag in Zeist voor de interlandperiode. Bondscoach Xavi Hernández verwelkomde de Oranje-internationals één voor één. De ontmoeting met sprong daarbij in het oog.

Oranje speelt de komende twee weken zijn eerste interlands onder Xavi. De Spaanse oefenmeester debuteert aanstaande donderdag in de Nations League tegen Duitsland, waarna zondag in hetzelfde toernooi een ontmoeting wacht met Servië. Daarna speelt Oranje, weer in de Nations League, nog tegen Griekenland en opnieuw Servië.

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De spelers van Oranje meldden zich maandag voor het eerst in Zeist. Xavi stond daarbij in het middelpunt: de nieuwbakken bondscoach verwelkomde de internationals één voor één en maakte met ieder van hen een kort praatje. Het gesprek dat hij met Brobbey had, sprong daarbij in het oog.

“Gefeliciteerd, maar ook weer niet gefeliciteerd…”, zei de trainer tegen Brobbey. Xavi refereerde daarmee overduidelijk aan de hattrick van de spits afgelopen zondag in de Premier League namens Sunderland tegen Manchester City. Brobbey scoorde drie keer, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg uiteindelijk met 5-3 het onderspit moest delven.

Ook het onderonsje van Xavi met Denzel Dumfries trok de aandacht. Aanvoerder Virgil van Dijk stond bij het gesprek en zei de bondscoach dat hij de verdediger van Real Madrid ook in het Spaans kan aanspreken. “Echt waar?”, antwoordde Xavi verbaasd. “Een beetje”, antwoordde Dumfries.