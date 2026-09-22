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Xavi neemt opvallend besluit bij Oranje en biedt direct zijn excuses aan

22 september 2026, 06:25
Xavi Hernández
Foto: © Imago / Realtimes
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Xavi Hernández gooit de deuren bij het Nederlands elftal grotendeels dicht. De nieuwe bondscoach wil de beschikbare trainingstijd maximaal benutten om zijn tactische ideeën over te brengen en kiest er daarom voor om het grootste gedeelte van de oefensessies achter gesloten deuren af te werken. Xavi beseft dat dit voor journalisten en andere volgers van Oranje niet ideaal is en biedt daarvoor zijn excuses aan.

Tijdens zijn eerste interlandperiode als bondscoach zijn de trainingen van Oranje nauwelijks volledig toegankelijk. Bij een aantal sessies mogen journalisten slechts het eerste gedeelte bekijken. “We hebben simpelweg niet genoeg tijd. Ik wil jullie daarvoor mijn excuses aanbieden, maar ons doel is om tactisch met de spelers te trainen. Daar hebben we gewoon niet heel veel tijd voor”, legt Xavi uit.

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De bondscoach heeft daarover ook afspraken gemaakt met perschef Samuël Sanches. “We hebben met Samuel afgesproken dat alleen de eerste twintig minuten toegankelijk zijn. Hij klaagde daar wel over, maar het elftal moet heel veel trainen op tactische bewegingen. Dat is de reden.”

Xavi wil tactische ideeën snel overbrengen

De keuze van Xavi hangt samen met zijn ambitie om Oranje in korte tijd vertrouwd te maken met zijn manier van voetballen. Nederland traint maandag, werkt dinsdag zelfs twee trainingen af en staat ook woensdag vóór de wedstrijd opnieuw op het trainingsveld.

"We moeten de spelers uitleggen hoe wij willen spelen. Dat is soms lastig. We hebben bijvoorbeeld niet tien spelers die allemaal bij dezelfde club spelen, maar dat is geen probleem", licht Xavi toe.

Xavi Hernandez
© Imago

Juist op het trainingsveld wil de voormalig trainer van FC Barcelona zijn principes er snel inslijpen. “We zullen blijven benadrukken hoe we willen spelen, hoe we willen aanvallen en hoe we gaan verdedigen.”

Xavi hamert bij Oranje op vier kernwaarden

Xavi wil tijdens zijn eerste weken als bondscoach niet alleen tactisch zijn stempel drukken. De Spanjaard heeft tegenover zijn spelers verschillende waarden benadrukt die volgens hem bepalend moeten worden binnen het Nederlands elftal.

“Het begint met houding. Een positieve houding. We willen met plezier onze oefeningen doen tijdens de trainingen. We leven nu twee weken met elkaar samen, dus het is belangrijk dat iedereen een goede houding heeft en dat er positieve energie is”, vertelt hij.

Respect vormt voor Xavi een tweede belangrijke pijler. “Voor mij is respect heel belangrijk. Respect voor jullie, respect voor de spelers en respect voor de tegenstander. Het draait om respect. Zo kijk ik naar het leven.”

Xavi verlangt ook maximale arbeid van zijn spelers. “We moeten lopen, we moeten als ploeg werken. Dat soort waarden." Teamwork heeft hij eveneens hoog in het vaandel staan. "Ik denk dat samenwerken het belangrijkste is binnen onze sport. Denk niet aan jezelf, maar denk aan de anderen. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is.”

“Het zijn verschillende waarden, maar dit soort waarden zijn heel, heel belangrijk voor mij. En we moeten de spelers ervan overtuigen dat wij één team zijn.”

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xavi is zn baan na duitsland alweer kwijt en daarna een oefenwedstrijd tegen spanje en tis al afgelopen met xavi..kan xavi wel winnen van fuente? zonder mij?

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

vleermuis
701 Reacties
1.456 Dagen lid
1.616 Likes
vleermuis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

xavi is zn baan na duitsland alweer kwijt en daarna een oefenwedstrijd tegen spanje en tis al afgelopen met xavi..kan xavi wel winnen van fuente? zonder mij?

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Xavier Hernández Creus

Xavier Hernández Creus
Functie: Coach
Leeftijd: 46 jaar (25 jan. 1980)

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