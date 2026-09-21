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Roep om terugkeer Memphis in Oranje: 'Hij moet de kans krijgen!'

21 september 2026, 21:24
Memphis Depay
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Eljero Elia is niet te spreken over de beslissing van bondscoach Xavi om Memphis Depay niet op te roepen voor het Nederlands elftal. Dat maakt de voormalig international maandagavond duidelijk in het programma Rondo van Ziggo Sport.

"Memphis is 34. Je zou verwachten dat hij hem een kans zou geven. Hij is nu veel fitter dan tijdens het WK, denk ik. En daar heeft hij ook weinig gespeeld. Dan moet je gewoon de kans krijgen. Of hij nog van waarde kan zijn voor het Nederlands elftal? Ja, zeker! Met al die jonge jongens... Hij is niet voor niets topscorer."

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Vervolgens haakt Wim Kieft, die eveneens te gast is in de talkshow, in. "De tragiek rond Memphis is natuurlijk dat hij bij alle grote toernooien kampte met blessures. Je weet dat je er, mits fit, altijd op terug kunt vallen. Het is niet zo dat hij is afgeschreven. Maar laten we eerst eens kijken hoe het met andere jongens gaat", zegt Kieft, die daarmee doelt op spelers als Brian Brobbey en Mexx Meerdink.

Youri Mulder ziet het wat anders. "Ik vind het een pittig signaal", zegt hij over de beslissing van Xavi om Memphis niet op te roepen. "Je speelt veel wedstrijden, kunt veel wisselen ook en er valt ook nog eens een spits weg", doelt Mulder op de geblesseerde Donyell Malen.

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Nederland - Duitsland

20:45
Wordt gespeeld op 24 sep. 2026
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

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Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 32 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Corinthians
4
0
2025
Corinthians
23
6
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-

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