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Oranje-speler ontbreekt direct bij eerste groepstraining van Xavi

21 september 2026, 20:12
Xavi
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Jurriën Timber heeft maandagavond niet deelgenomen aan de eerste groepstraining van het Nederlands elftal, zo melden verschillende media. De verdediger van Arsenal werkte aan de rand van het veld individueel aan zijn herstel op de hometrainer.

Timber is langdurig aan het revalideren geweest van een liesblessure, die hem ook het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten kostte. Inmiddels heeft hij bij Arsenal wel weer minuten gemaakt. Hij speelde 45 minuten tegen Sunderland en kwam afgelopen weekend nog zestig minuten in actie tijdens de met 3-0 verloren wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion.

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Toch wordt er nog voorzichtig met de 25-jarige verdediger omgegaan. Timber zat maandag, naast Ruud van Nistelrooij, aan de rand van het veld op de hometrainer. De overige 25 selectiespelers namen wel deel aan de aanwezige groepstraining. Verschillende media mochten twintig minuten van de training bijwonen.

Of Timber donderdag tegen Duitsland wél inzetbaar zal zijn voor het Nederlands elftal, moet nog blijken. Bondscoach Xavi geeft woensdag opnieuw een persconferentie en kan dan duidelijkheid geven over de status van de oud-Ajacied.

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Nederland - Duitsland

20:45
Wordt gespeeld op 24 sep. 2026
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Jurriën Timber

Jurriën Timber
Arsenal
Team: Arsenal
Leeftijd: 25 jaar (17 jun. 2001)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Arsenal
2
0
2025/2026
Arsenal
30
3
2024/2025
Arsenal
30
1
2023/2024
Arsenal
2
1

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
7
12
19
2
Feyenoord
7
18
17
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PSV
7
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4
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7
8
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Ajax
7
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