Kian Fitz-Jim vertelt heel eerlijk over vertrek bij Ajax: 'Dit was er niet...'

zit goed op zijn plek bij het Italiaanse Torino. Dat laat de middenvelder weten in gesprek met ESPN. Daarnaast blikt hij terug op zijn vertrek bij Ajax van deze zomer.

"Echt een mooie club", zegt Fitz-Jim wanneer zijn nieuwe werkgever ter sprake komt. "Het was lastig om Ajax in te ruilen, maar ik speel nu wel in een topvijfcompetitie. Voor mij is het belangrijk dat ik een mooi podium heb om me te kunnen laten zien. Dat perspectief was er bij Ajax niet en is er hier gelukkig wel. We zijn niet top aan het seizoen begonnen, maar ik ben heel blij dat ik hier ben", laat hij weten.

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Een voordeel voor Fitz-Jim is dat hij bij Torino samenspeelt met Zakaria Aboukhlal, een voormalig buitenspeler van AZ en Toulouse. "Ik ga veel met hem om. Hij is natuurlijk Nederlands en heeft me veel geholpen. Niet iedereen spreekt Engels, dat is lastig. Zakaria kan het Italiaans goed verstaan en spreekt het ook een beetje. Dan weet je ten minste wat er wordt gezegd. Er staan toch best veel talen op het veld."

Met Torino kent Fitz-Jim echter een teleurstellende start van het seizoen. De club uit Turijn pakte in de eerste vijf wedstrijden vier punten en staat daarmee momenteel veertiende in de Serie A.