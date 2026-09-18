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Oranje-watcher onthult: deze speler debuteert 'hoogstwaarschijnlijk' in eerste selectie Xavi

18 september 2026, 08:29
Xavi Persconferentie
Foto: © Imago
7 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Het Algemeen Dagblad verwacht dat de nieuwe bondscoach Xavi Hernández in de persoon van Ruben van Bommel zeker één debutant zal opnemen in zijn eerste selectie van het Nederlands elftal, die later vandaag (vrijdag) bekend wordt. Oranje-watcher Maarten Wijffels van de krant licht daarnaast een tipje van de sluier op over de toekomst van Virgil van Dijk, Memphis Depay en Joey Veerman in de nationale ploeg.

Xavi debuteert op donderdag 24 september op de bank van Oranje, als Duitsland in het kader van de Nations League op bezoek komt in Amsterdam. Daarna volgen clashes met achtereenvolgens Servië (27 september), Griekenland (1 oktober) en opnieuw Servië (4 oktober). De KNVB zal later vandaag, naar verwachting zo rond 12.00 uur, bekendmaken welke spelers Xavi oproept voor zijn eerste interlandperiode.

'Van Dijk gaat door na 'vruchtbaar gesprek' met Xavi'

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Wijffels weet vrijdagochtend al te melden dat Virgil van Dijk er zeker bij zal zitten. De Oranje-captain liet na de WK-uitschakeling in het midden of hij zou stoppen of doorgaan als international. De Liverpool-verdediger heeft inmiddels echter een 'vruchtbaar gesprek' met Xavi achter de rug, rond het Champions League-duel met Atlético Madrid, en zou hebben besloten deze cyclus - tot en met het EK van 2028 - nog mee te willen maken.

Van Bommel debuteert 'hoogstwaarschijnlijk' in Oranje-selectie

Daarnaast schrijft Wijffels dat Ruben van Bommel 'hoogstwaarschijnlijk' ook een oproep van Xavi zal ontvangen. De 22-jarige aanvaller van PSV stond het afgelopen jaar buitenspel met een zware knieblessure, maar heeft zich bij de start van het nieuwe seizoen nadrukkelijk laten gelden bij de regerend landskampioen. Buiten Van Bommel zullen er volgens Wijffels nog 'een paar nieuwe gezichten' in de selectie zitten. Wie dat zijn zal moeten blijken, maar de journalist weet wel dat bijvoorbeeld Gjivai Zechiël en Givaro Read (beiden Feyenoord), Pascal Struijk (Brighton & Hove Albion) en Elijah Dijkstra (AZ) op de uitgebreide volglijst van 80 (!) spelers staan waar Xavi en zijn staf naar hebben gekeken.

Mempis en Veerman

Verder is het de grote vraag of Xavi in zijn Oranje-selectie een plek inruimt voor Memphis Depay, de topscorer aller tijden van Oranje. De aanvaller van Corinthians beleefde een moeizaam WK, terwijl Donyell Malen en Brian Brobbey juist wél hun waarde bewezen in de punt van de aanval. "Er zijn nu alternatieven. Het zal daarom niet verbazen als Xavi ervoor kiest om Depay thuis te laten", schrijft Wijffels dan ook.

En dan is er nog de 'kwestie-Joey Veerman'. De Volendammer werd door Xavi's voorganger, Ronald Koeman, buiten de selectie gehouden sinds het EK van 2024, ondanks het feit dat hij bij PSV een hoog niveau haalde en regelmatig beslissend was. Veerman heeft inmiddels de overstap gemaakt naar Borussia Dortmund. Daar is hij de afgelopen weken 'intensief gescout' door Xavi en zijn staf, weet Wijffels. "Hij is typisch zo’n speler van wie een nieuwe bondscoach nu zegt: ‘oke, laat mij maar eens zien wat je kunt’,", aldus de Oranje-watcher.

Wat vind jij: verdient Memphis Depay nog een oproep voor Oranje?

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KouweArie
12 Reacties
37 Dagen lid
33 Likes
KouweArie
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Mooi hé, die artikelen dat Van Bommel met zijn lompe charge het verknald zou hebben bij Xavi. Beste mensies - neem al die zogenaamde kenners met grote snufjes zout want het berust op persoonlijke meningen en niets anders dan dat. Succes Ruben topper 👍🏻 Ik weet nog dat onze KNVB directeur ook wel eens een aardig lompe overtreding maakt toch...

Eric66
27 Reacties
1.086 Dagen lid
74 Likes
Eric66
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Onze directeur...ik denk zomaar de finale tegen Spanje 😉

jabadabadoe
208 Reacties
417 Dagen lid
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jabadabadoe
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Maar deze gedachtegang is ook weer een persoonlijke mening; van Maarten Wijffels namelijk. Dat wil niet zeggen dat persoonlijke meningen wel eens niet de waarheid kunnen zijn.

EuropaMango
111 Reacties
82 Dagen lid
328 Likes
EuropaMango
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Dat wordt genieten met Ruben erbij, dat kan niet anders. Wat een geweldenaar, nu al.

dilima1966
4.168 Reacties
1.194 Dagen lid
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dilima1966
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Ik denk dat je een heel andere oranje gaat zien dan onder koeman beter en goede keuze van Xavi om verandering in te voeren dat was echte nodig

VARcheck
454 Reacties
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284 Likes
VARcheck
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Van harte gegund. Laat het maar zien. Xavi heeft een mooie luxe “probleem”.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

KouweArie
12 Reacties
37 Dagen lid
33 Likes
KouweArie
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  • 1
    + 1
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Mooi hé, die artikelen dat Van Bommel met zijn lompe charge het verknald zou hebben bij Xavi. Beste mensies - neem al die zogenaamde kenners met grote snufjes zout want het berust op persoonlijke meningen en niets anders dan dat. Succes Ruben topper 👍🏻 Ik weet nog dat onze KNVB directeur ook wel eens een aardig lompe overtreding maakt toch...

Eric66
27 Reacties
1.086 Dagen lid
74 Likes
Eric66
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  • 1
    + 1
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Onze directeur...ik denk zomaar de finale tegen Spanje 😉

jabadabadoe
208 Reacties
417 Dagen lid
343 Likes
jabadabadoe
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Maar deze gedachtegang is ook weer een persoonlijke mening; van Maarten Wijffels namelijk. Dat wil niet zeggen dat persoonlijke meningen wel eens niet de waarheid kunnen zijn.

EuropaMango
111 Reacties
82 Dagen lid
328 Likes
EuropaMango
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Dat wordt genieten met Ruben erbij, dat kan niet anders. Wat een geweldenaar, nu al.

dilima1966
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19.356 Likes
dilima1966
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Ik denk dat je een heel andere oranje gaat zien dan onder koeman beter en goede keuze van Xavi om verandering in te voeren dat was echte nodig

VARcheck
454 Reacties
448 Dagen lid
284 Likes
VARcheck
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Van harte gegund. Laat het maar zien. Xavi heeft een mooie luxe “probleem”.

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Ruben van Bommel

Ruben van Bommel
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 22 jaar (3 aug. 2004)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
6
2
2025/2026
PSV
6
3
2024/2025
Jong AZ
1
2
2024/2025
AZ
26
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