Oranje-watcher onthult: deze speler debuteert 'hoogstwaarschijnlijk' in eerste selectie Xavi

Het Algemeen Dagblad verwacht dat de nieuwe bondscoach Xavi Hernández in de persoon van zeker één debutant zal opnemen in zijn eerste selectie van het Nederlands elftal, die later vandaag (vrijdag) bekend wordt. Oranje-watcher Maarten Wijffels van de krant licht daarnaast een tipje van de sluier op over de toekomst van , en in de nationale ploeg.

Xavi debuteert op donderdag 24 september op de bank van Oranje, als Duitsland in het kader van de Nations League op bezoek komt in Amsterdam. Daarna volgen clashes met achtereenvolgens Servië (27 september), Griekenland (1 oktober) en opnieuw Servië (4 oktober). De KNVB zal later vandaag, naar verwachting zo rond 12.00 uur, bekendmaken welke spelers Xavi oproept voor zijn eerste interlandperiode.

'Van Dijk gaat door na 'vruchtbaar gesprek' met Xavi'

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Wijffels weet vrijdagochtend al te melden dat Virgil van Dijk er zeker bij zal zitten. De Oranje-captain liet na de WK-uitschakeling in het midden of hij zou stoppen of doorgaan als international. De Liverpool-verdediger heeft inmiddels echter een 'vruchtbaar gesprek' met Xavi achter de rug, rond het Champions League-duel met Atlético Madrid, en zou hebben besloten deze cyclus - tot en met het EK van 2028 - nog mee te willen maken.

Van Bommel debuteert 'hoogstwaarschijnlijk' in Oranje-selectie

Daarnaast schrijft Wijffels dat Ruben van Bommel 'hoogstwaarschijnlijk' ook een oproep van Xavi zal ontvangen. De 22-jarige aanvaller van PSV stond het afgelopen jaar buitenspel met een zware knieblessure, maar heeft zich bij de start van het nieuwe seizoen nadrukkelijk laten gelden bij de regerend landskampioen. Buiten Van Bommel zullen er volgens Wijffels nog 'een paar nieuwe gezichten' in de selectie zitten. Wie dat zijn zal moeten blijken, maar de journalist weet wel dat bijvoorbeeld Gjivai Zechiël en Givaro Read (beiden Feyenoord), Pascal Struijk (Brighton & Hove Albion) en Elijah Dijkstra (AZ) op de uitgebreide volglijst van 80 (!) spelers staan waar Xavi en zijn staf naar hebben gekeken.

Mempis en Veerman

Verder is het de grote vraag of Xavi in zijn Oranje-selectie een plek inruimt voor Memphis Depay, de topscorer aller tijden van Oranje. De aanvaller van Corinthians beleefde een moeizaam WK, terwijl Donyell Malen en Brian Brobbey juist wél hun waarde bewezen in de punt van de aanval. "Er zijn nu alternatieven. Het zal daarom niet verbazen als Xavi ervoor kiest om Depay thuis te laten", schrijft Wijffels dan ook.

En dan is er nog de 'kwestie-Joey Veerman'. De Volendammer werd door Xavi's voorganger, Ronald Koeman, buiten de selectie gehouden sinds het EK van 2024, ondanks het feit dat hij bij PSV een hoog niveau haalde en regelmatig beslissend was. Veerman heeft inmiddels de overstap gemaakt naar Borussia Dortmund. Daar is hij de afgelopen weken 'intensief gescout' door Xavi en zijn staf, weet Wijffels. "Hij is typisch zo’n speler van wie een nieuwe bondscoach nu zegt: ‘oke, laat mij maar eens zien wat je kunt’,", aldus de Oranje-watcher.

