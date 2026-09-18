Jhon van Beukering hoort voorlopige straf voor geweldsincident bij IJsselmeervogels - GVVV

Jhon van Beukering is voorlopig geschorst door de KNVB, naar aanleiding van zijn betrokkenheid bij een vechtpartij rond het duel tussen IJsselmeervogels en GVVV in de Tweede Divisie. De oud-prof mag hangende het onderzoek naar het incident 60 dagen niet op de bank zitten bij SC Veluwezoom, waar hij het hoofdtrainerschap bekleedt.

Afgelopen weekend ging het helemaal mis bij het duel tussen IJsselmeervogels en GVVV. Bij laatstgenoemde club was Van Beukering (42) actief als assistent van zijn oudere broer Dennis. In de rust, bij een 0-2 voorsprong voor de bezoekers, werd speler Quiermo Dumay van de thuisploeg met een vuistslag in het gezicht geraakt, waardoor hij zwaar gehavend was. Het duel werd daardoor direct gestaakt. Later werd Jhon van Beukering door verschillende getuigen aangewezen als de dader. GVVV besloot diezelfde dag nog om per direct afscheid te nemen van beide broers.

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Daags na het gewraakte duel gaf Van Beukering tegenover ESPN toe dat hij inderdaad een klap had uitgedeeld, maar stelde hij óók dat hij daarvoor zelf al werd geslagen. "Ik erken dat ik uitgehaald heb. Maar wie ik geraakt heb, weet ik niet. Dus het zou kunnen dat ik hem geraakt heb, maar er stonden twintig man in dat halletje. Ik hoop dat de beelden naar boven komen", sprak Van Beukering, die daarbij verklaarde zelf ook aangifte te gaan doen.

Behalve het assistentschap bij GVVV, werkt Van Beukering ook als hoofdtrainer bij SC Veluwezoom uit Rozendaal, actief in de derde klasse van het zondagvoetbal. Het Algemeen Dagblad schrijft dat de oud-speler van onder meer N.E.C. en Feyenoord afgelopen zondag al ontbrak, toen de club een bekerduel speelde tegen RKSV Driel.

Van Beukering zal voorlopig ook niet terugkeren op de bank bij SC Veluwezoom, want diezelfde krant meldt dat de KNVB hem een voorlopig schorsing van 60 dagen heeft opgelegd. Ondertussen doet de voetbalbond nog volop onderzoek naar de gebeurtenissen bij IJsselmeervogels - GVVV. Veluwezoom wil nog niet reageren op de kwestie, de club laat weten dat het vandaag (vrijdag) eerst de leden zal informeren voordat er een publiekelijke reactie zal worden gegeven.