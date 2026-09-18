Koopmeiners geniet van moment in de Eredivisie: 'Onze vriendinnen zijn goed met elkaar'

zegt 'hartstikke blij' te zijn dat na zijn ellenlange revalidatie eindelijk weer op het veld staat. De middenvelder van Juventus gaat na de afstraffing van het N.E.C. van Schuurs voor de camera's van Ziggo Sport in op hun onderlinge band.

Koopmeiners en Schuurs begonnen donderdagavond allebei als wisselspeler in het Europa League-duel tussen Juventus en N.E.C. Na een uur spelen, bij een 3-0 tussenstand in het voordeel van de Italianen, maakte Koopmeiners als vervanger van Douglas Luiz zijn opwachting. Dik vijf minuten later kwam ook Schuurs van de bank; hij verving Philippe Sandler. Uiteindelijk prikte De Oude Dame er daarna nóg twee goals bij, waardoor de Nijmegenaren met een 5-0 nederlaag van het veld stapten.

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Voordat Schuurs afgelopen zomer bij N.E.C. tekende, speelde de Limburger in Italië voor Torino. Daar ging het na een prima start helemaal mis in oktober 2023, toen de verdediger in een thuiswedstrijd tegen Internazionale zijn kruisband scheurde. Wat volgde was een revalidatie die werd gekenmerkt door een opeenstapeling van tegenvallers, waarbij Schuurs tot tweemaal toe geopereerd moest worden. Torino besloot zijn contract uiteindelijk te ontbinden, waarna N.E.C. de gok aandurfde en de verdediger inlijfde. Op 29 augustus van dit jaar, bijna drie jaar na zijn laatste wedstrijd, beleefde Schuurs tegen PEC Zwolle een droom van een rentree in de Eredivisie, door kort na zijn invalbeurt de 1-3 eindstand op het bord te zetten.

Koopmeiners wordt na afloop van Juventus - N.E.C. door Ziggo Sport-verslaggever Noa Vahle gevraagd hoe hij het vindt om Schuurs, met wie hij na de wedstrijd van shirt ruilde, weer op het veld te zien. "Hartstikke blij", zegt Koopmeiners. "Helemaal toen hij zijn debuut maakte na drie jaar. Als je ziet wat het bij hem losmaakte... Zijn vriendin is ook goed met mijn vriendin, dus we hebben elkaar regelmatig gesproken in Italië. Je weet hoe leuk voetbal is, je weet hoe fijn het is om pijnloos te voetballen en elke dag te doen wat je mag doen. Soms besef je dat niet helemaal omdat het ook automatisch gaat, totdat je zo'n klap krijgt dat je er lang uit bent. Om dan iemand zó blij weer te zien, als je hem ziet scoren, dat doet iedereen volgens mij goed. En helemaal als je met hem bevriend bent", besluit Koopmeiners.