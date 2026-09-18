Deze heerlijke duels staan dit weekend op het programma

Dit weekend staan er weer volop fraaie affiches op het programma, zowel in binnen- als buitenland. De laatste speelronde voor de interlandbreak belooft dan ook genoeg spektakel. Bekijk welke mooie wedstrijden er dit weekend op de planning staan.

Brentford - Chelsea

Vrijdagavond gaat Chelsea, na twee Premier League-wedstrijden zonder overwinning, op bezoek bij Brentford. De thuisclub is nog ongeslagen en versloeg in de eerste speelronde Tottenham Hotspur met 3-0. Vooral nieuweling Mamadou Sangaré maakt indruk op het middenveld van Brentford. De Malinees maakt veel meters, verovert veel ballen en is comfortabel aan de bal. Bij Chelsea is João Pedro de man in vorm. De Braziliaan speelde met drie goals en drie assists een cruciale rol in de aanval van the Blues. De spits ligt er echter uit met een blessure en moet daardoor ook een oproep voor de Seleção naast zich neerleggen. De aftrap in het Gtech Community Stadium is vrijdagavond om 21.00 uur.

Tottenham Hotspur - Aston Villa

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Tottenham Hotspur gaf deze zomer liefst 366 miljoen euro uit aan nieuwe aankopen, maar dat heeft vooralsnog weinig opgeleverd. De Londenaren wachten na vier competitiewedstrijden nog altijd op hun eerste doelpunt en hebben slechts twee punten verzameld. Trainer Roberto De Zerbi krijgt dan ook flinke kritiek te verduren. Oud-international Christophe Dugarry, tegenwoordig analist bij RMC Sport, spaart de Italiaan niet. "Ik heb nooit echt begrepen wat zijn niveau nu precies is", aldus Dugarry. "Voor mij staat nog altijd niet vast dat hij klaar is om de grote clubs te trainen. Hij heeft een contract voor vijf jaar getekend. Wat hij heeft gedaan, is een regelrechte beroving, zonder dat hij er zelfs een masker voor hoefde te dragen. Het is ongelooflijk."

Zaterdagmiddag om 13.30 uur wacht Tottenham in eigen huis een Aston Villa dat eveneens teleurstellend aan de competitie is begonnen. De bezoekers verzamelden in vier wedstrijden slechts één punt en staan daarmee zelfs onder Tottenham op de ranglijst. Midweeks wist Villa zich in de EFL Cup wel te plaatsen voor de volgende ronde en ook in de Champions League kende de ploeg een uitstekende start: Club Brugge werd met 2-3 verslagen. In de competitie is het echter crisis bij beide ploegen. Tottenham wacht nog op zijn eerste competitiegoal, terwijl Aston Villa met slechts één punt eveneens dringend op zoek is naar een ommekeer.

AS Roma - Inter

Beide ploegen zijn uitstekend begonnen aan het seizoen en staan na vier wedstrijden op twaalf punten. Bij AS Roma verkeert onze landgenoot Donyell Malen bovendien in absolute bloedvorm. De spits is met zes doelpunten in vier duels de huidige topscorer van de Serie A. Ook de assistkoning van de competitie speelt in Rome: Paulo Dybala staat al op vier assists. Roma behoort met twaalf treffers tot de productiefste ploegen van de Serie A, maar Internazionale doet het met dertien doelpunten nóg beter. Alles wijst dan ook op een interessant en mogelijk doelpuntrijk duel in het Olympisch Stadion. De aftrap is zaterdagavond om 18.00 uur.

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Ajax - Excelsior

De Amsterdammers treffen zaterdagavond een lastige tegenstander in Excelsior. De Rotterdammers wisten vorig seizoen zelfs te winnen in Amsterdam (1-2). Noah Naujoks was met twee doelpunten de gevierde man, maar is er dit weekend niet bij. Excelsior is dit seizoen opnieuw sterk begonnen met tien punten uit zes wedstrijden. Vorige week ging de ploeg in de slotfase met 1-2 onderuit tegen FC Utrecht. Ajax revancheerde zich na de nederlaag tegen PSV met twee overwinningen op rij en liefst tien doelpunten. De wedstrijd in Amsterdam begint zaterdagavond om 20.00 uur.

FC Twente - PSV

De Eindhovenaren begonnen de competitie met een 2-2 gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Sindsdien heeft PSV alles gewonnen in de Eredivisie, waaronder een 1-3 overwinning op Ajax. Vorig weekend spaarde Peter Bosz enkele sterkhouders en kreeg Sven Mijnans de kans tegen zijn oude club Sparta. De middenvelder greep die kans met een hattrick.

Tegenstander FC Twente is in eigen huis nog zonder puntenverlies. De Tukkers wonnen van PEC Zwolle, Telstar en ADO Den Haag en willen die reeks zondag voortzetten. De aftrap in De Grolsch Veste is zondagmiddag om 14.30 uur.

Olympique Marseille - PSG

Zondagavond staat Le Classique op het programma, met de wedstrijd tussen Olympique Marseille en Paris Saint-Germain. Beide ploegen zijn verrassend zwak begonnen aan de competitie. De club van Igor Paixão verloor de afgelopen drie wedstrijden en staat daardoor op een teleurstellende dertiende positie. Landskampioen PSG begon de competitie met slechts twee punten uit drie wedstrijden, maar wist vorig weekend wel de eerste competitiezege van het seizoen te boeken. Op bezoek bij Stade Brest werd met 0-1 gewonnen. Beide ploegen zullen zondagavond dan ook gebrand zijn op een goed resultaat in de kraker. Marseille hoopt voor eigen publiek de slechte reeks te doorbreken, terwijl PSG de weg omhoog verder wil inzetten. De aftrap van Le Classique is om 20.45 uur.