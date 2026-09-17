Nú al speculatie over vertrek Brandt bij Ajax: 'Misschien zegt hij daarom wel...'

Er wordt nú al gespeculeerd over een mogelijk vertrek van bij Ajax. De 30-jarige Duitser tekende deze zomer een driejarig contract in Amsterdam, maar in 1Twente Voetbaltijd spreken Peter Hyballa en René Wagelaar het vermoeden uit dat de toekomst van Brandt mogelijk in een grotere competitie ligt.

Ajax slaagde er deze zomer in om Brandt transfervrij in te lijven, nadat hij bij Borussia Dortmund uit zijn contract was gelopen. In zijn eerste weken in dienst van de Nederlandse recordkampioen maakt de Duitser een prima indruk. Afgelopen dinsdag tekende Brandt tegen Willem II (5-1 winst) alweer voor zijn vijfde treffer in tien officiële duels.

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Hyballa, de momenteel clubloze trainer die in Nederland actief was bij NEC en tot twee keer toe bij NAC Breda, werkte in het seizoen 2013/14 kortstondig met Brandt samen bij Bayer Leverkusen, waar hij destijds assistent-trainer was. "Ik vind hem een beetje een artiest. Maar hij droomde ook wel op de training", haalt Hyballa op uit zijn herinnering. "Ik denk dat hij nog veel meer interlands had kunnen spelen. Ja, ik denk honderd procent dat hij er meer uit had kunnen halen. Hij doet alles heel makkelijk, maar als hij er nog meer uit had geput... Dat laatste stuk kan een trainer niet altijd doen", aldus de coach.

"Hij is nu 30? Natuurlijk is Ajax een grote club. Maar als hij nog gedreven is, gaat hij misschien nog naar Engeland", zegt Hyballa vervolgens. Voormalig zaakwaarnemer Wagelaar ziet Brandt ook nog wel een stap 'hogerop' maken: "Misschien zegt hij wel daarom dat Engelse en Italiaanse clubs niet gebeld hebben, of Spaanse. Dat hij juist net een level lager is gaan spelen. Nederland is natuurlijk wat softer", aldus Wagelaar.