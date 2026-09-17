Live voetbal

Nú al speculatie over vertrek Brandt bij Ajax: 'Misschien zegt hij daarom wel...'

17 september 2026, 10:50
Julian Brandt
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Maak ons je Google-favoriet

Er wordt nú al gespeculeerd over een mogelijk vertrek van Julian Brandt bij Ajax. De 30-jarige Duitser tekende deze zomer een driejarig contract in Amsterdam, maar in 1Twente Voetbaltijd spreken Peter Hyballa en René Wagelaar het vermoeden uit dat de toekomst van Brandt mogelijk in een grotere competitie ligt.

Ajax slaagde er deze zomer in om Brandt transfervrij in te lijven, nadat hij bij Borussia Dortmund uit zijn contract was gelopen. In zijn eerste weken in dienst van de Nederlandse recordkampioen maakt de Duitser een prima indruk. Afgelopen dinsdag tekende Brandt tegen Willem II (5-1 winst) alweer voor zijn vijfde treffer in tien officiële duels.

Artikel gaat verder onder video

Hyballa, de momenteel clubloze trainer die in Nederland actief was bij NEC en tot twee keer toe bij NAC Breda, werkte in het seizoen 2013/14 kortstondig met Brandt samen bij Bayer Leverkusen, waar hij destijds assistent-trainer was. "Ik vind hem een beetje een artiest. Maar hij droomde ook wel op de training", haalt Hyballa op uit zijn herinnering. "Ik denk dat hij nog veel meer interlands had kunnen spelen. Ja, ik denk honderd procent dat hij er meer uit had kunnen halen. Hij doet alles heel makkelijk, maar als hij er nog meer uit had geput... Dat laatste stuk kan een trainer niet altijd doen", aldus de coach.

"Hij is nu 30? Natuurlijk is Ajax een grote club. Maar als hij nog gedreven is, gaat hij misschien nog naar Engeland", zegt Hyballa vervolgens. Voormalig zaakwaarnemer Wagelaar ziet Brandt ook nog wel een stap 'hogerop' maken: "Misschien zegt hij wel daarom dat Engelse en Italiaanse clubs niet gebeld hebben, of Spaanse. Dat hij juist net een level lager is gaan spelen. Nederland is natuurlijk wat softer", aldus Wagelaar.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-trainer Michel Sanchez

Ajax is plots onderwerp van gesprek in Spanje

  • Gisteren, 19:30
  • Gisteren, 19:30
  • 6
Marcos Leonardo

Marcos Leonardo valt niet eens meer in bij Ajax: dit is er aan de hand

  • Gisteren, 11:35
  • Gisteren, 11:35
  • 10
Viktor Tsygankov

Ajax wint met vijf verschillende doelpuntmakers overtuigend van Willem II

  • di 15 september, 21:49
  • 15 sep. 21:49
  • 8
12 4 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
4 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.165 Reacties
1.193 Dagen lid
19.343 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

Mooie dat Julian Brandt een contract van 3 jaar heeft dus ajax kan vragen wat ze willen na transfervrij binnen gehaald

flaco
83 Reacties
1.049 Dagen lid
414 Likes
flaco
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

zeker goed gedaan. Maar hij is volgend jaar 31 en voor die categorie wordt niet meer de hoofdprijs betaald.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.334 Reacties
1.451 Dagen lid
6.949 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

1Twente Voetbaltijd? Dit zijn toch geen bronnen meer.. Er roept elke dag wel iemand wat. Volledig uit de lucht gegrepen. Kantinepraat.

Jopie14
619 Reacties
225 Dagen lid
747 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Gusa. Komt deze praat van Henkie, die gast van die scorebordreclame?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
4 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.165 Reacties
1.193 Dagen lid
19.343 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

Mooie dat Julian Brandt een contract van 3 jaar heeft dus ajax kan vragen wat ze willen na transfervrij binnen gehaald

flaco
83 Reacties
1.049 Dagen lid
414 Likes
flaco
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

zeker goed gedaan. Maar hij is volgend jaar 31 en voor die categorie wordt niet meer de hoofdprijs betaald.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.334 Reacties
1.451 Dagen lid
6.949 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

1Twente Voetbaltijd? Dit zijn toch geen bronnen meer.. Er roept elke dag wel iemand wat. Volledig uit de lucht gegrepen. Kantinepraat.

Jopie14
619 Reacties
225 Dagen lid
747 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Gusa. Komt deze praat van Henkie, die gast van die scorebordreclame?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Julian Brandt

Julian Brandt
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 30 jaar (2 mei 1996)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
6
3
2025/2026
Dortmund
29
7
2024/2025
Dortmund
30
5
2023/2024
Dortmund
32
7

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
AZ
6
11
16
3
Feyenoord
6
13
14
4
Ajax
6
12
13
5
Twente
6
7
13
6
Excelsior
6
6
10

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws