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Ajax reageert plots op zes jaar oude tweet over Julian Brandt

16 september 2026, 17:50
Julian Brandt
Foto: © Imago
2 reacties
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Dominic Mostert | Brand Owner
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Ajax prijst zich maar wat gelukkig met Julian Brandt. De Eredivisionist reageert woensdag met een knipoog op een zes jaar oude tweet van Borussia Dortmund, de vorige club van de aanvallende middenvelder.

Borussia Dortmund tweette op 16 mei 2020: "Die Julian Brandt is best goed, niet?" Daar reageert Ajax nu op: "Ja, dat is hij zeker." De Amsterdammers voegen een video bij van het doelpunt dat Brandt dinsdagavond maakte in de wedstrijd tussen Ajax en Willem II (5-1).

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Borussia Dortmund plaatste de tweet over Brandt op de dag van de Revierderby tegen Schalke 04. Op 16 mei 2020 werd de Bundesliga hervat na een onderbreking door de coronacrisis. Dortmund won met 4-0 van de rivaal. Brandt scoorde niet, maar speelde wel een belangrijke rol bij de voorbereiding van meerdere doelpunten.

Zes jaar later zou hij Dortmund transfervrij inruilen voor Amsterdam. In dienst van Ajax was Brandt sindsdien goed voor tien officiële wedstrijden, waarin hij al vijf keer scoorde. Door meerdere analisten wordt hij inmiddels gezien als de beste voetballer in de Eredivisie.

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Met het transfervrij binnenhalen van Julian Brandt heeft Jordi een schot in de roos geschoten.

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Ik zie het zo voor me. Het mediateam van Ajax heeft al een paar weken deze reactie klaarstaan en dan roept er één op de afdeling, "Here we go!"

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
875 Reacties
795 Dagen lid
2.057 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Met het transfervrij binnenhalen van Julian Brandt heeft Jordi een schot in de roos geschoten.

Veluwe
307 Reacties
329 Dagen lid
472 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik zie het zo voor me. Het mediateam van Ajax heeft al een paar weken deze reactie klaarstaan en dan roept er één op de afdeling, "Here we go!"

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Julian Brandt

Julian Brandt
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 30 jaar (2 mei 1996)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
6
3
2025/2026
Dortmund
29
7
2024/2025
Dortmund
30
5
2023/2024
Dortmund
32
7

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
AZ
6
11
16
3
Feyenoord
6
13
14
4
Ajax
6
12
13
5
Twente
6
7
13
6
Excelsior
6
6
10

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