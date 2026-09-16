Ajax prijst zich maar wat gelukkig met . De Eredivisionist reageert woensdag met een knipoog op een zes jaar oude tweet van Borussia Dortmund, de vorige club van de aanvallende middenvelder.

Borussia Dortmund tweette op 16 mei 2020: "Die Julian Brandt is best goed, niet?" Daar reageert Ajax nu op: "Ja, dat is hij zeker." De Amsterdammers voegen een video bij van het doelpunt dat Brandt dinsdagavond maakte in de wedstrijd tussen Ajax en Willem II (5-1).

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Borussia Dortmund plaatste de tweet over Brandt op de dag van de Revierderby tegen Schalke 04. Op 16 mei 2020 werd de Bundesliga hervat na een onderbreking door de coronacrisis. Dortmund won met 4-0 van de rivaal. Brandt scoorde niet, maar speelde wel een belangrijke rol bij de voorbereiding van meerdere doelpunten.

Zes jaar later zou hij Dortmund transfervrij inruilen voor Amsterdam. In dienst van Ajax was Brandt sindsdien goed voor tien officiële wedstrijden, waarin hij al vijf keer scoorde. Door meerdere analisten wordt hij inmiddels gezien als de beste voetballer in de Eredivisie.