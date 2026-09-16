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Jürgen Klopp verrast heel Duitsland, vlak voor clash tegen Oranje

16 september 2026, 15:21
Jürgen Klopp van Duitsland
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Jürgen Klopp gaat als bondscoach van Duitsland zorgen voor een grote verrassing in zijn selectie. Volgens verschillende Duitse media gaat de oud-trainer van Liverpool donderdag een speler van promovendus Elversberg oproepen. Daarnaast is er verbazing om een speler die juist niet opgeroepen gaat worden.

Dat melden BILD en Kicker althans. Het gaat om Felix Keidel, een middenvelder van promovendus Elversberg. De 23-jarige voetballer heeft nog maar weinig ervaring. Hij komt dit seizoen voor het eerst in zijn carrière uit in de Bundesliga. Een paar jaar geleden speelde hij nog op het derde niveau van Duitsland.

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Keidel, die in het verleden ook uitkwam voor FC Ingolstadt, heeft indruk gemaakt in de eerste drie wedstrijden van dit seizoen met Elversberg, dat goed is begonnen aan de competitie. Er werd gewonnen van Borussia Mönchengladbach en Bayer Leverkusen. Afgelopen weekend werd er nipt verloren van landskampioen Bayern München (1-2).

Undav?

Keidel is overigens niet de enige verrassing die Klopp in petto zou hebben. De verwachting is namelijk dat Deniz Undav, de aanvoerder van VfB Stuttgart, niet wordt opgeroepen. Undav is de supersub van Duitsland en scoorde tijdens het afgelopen WK drie doelpunten.

Duitsland is op 24 september de eerste tegenstander van het Nederlands elftal in de UEFA Nations League. Het is het debuut voor Klopp als bondscoach van Die Mannschaft, evenals van Xavi voor Oranje.

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Nederland - Duitsland

20:45
Wordt gespeeld op 24 sep. 2026
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

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Felix Keidel

Felix Keidel
SV 07 Elversberg
Team: Elversberg
Leeftijd: 23 jaar (14 jun. 2003)
Positie: VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Elversberg
3
1
2025/2026
Elversberg
25
1
2024/2025
Ingolstadt
35
1
2023/2024
Ingolstadt
33
1

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