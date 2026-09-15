Matthäus voorziet basisplaats voor Ajax-speler bij Duitsland

is ervan overtuigd dat Marc ter Stegen deel zal uitmaken van de eerste Duitsland-selectie van de nieuwe bondscoach Jürgen Klopp. De 34-jarige doelman van Ajax werd in de zomer van 2025 voor het laatst opgeroepen voor Die Mannschaft.

Het wordt interessant om te zien wat Klopp onder de lat gaat doen. Na de roemloze WK-uitschakeling tegen Paraguay kondigde Manuel Neuer (40) namelijk zijn afscheid als international aan. De Bayern München-doelman maakte al sinds 2009 deel uit van de Duitse selectie en kwam in totaal tot 128 interlands. Aan Klopp nu de taak om een nieuwe eerste keus onder de lat aan te gaan wijzen.

Artikel gaat verder onder video

In zijn column voor Sky laat Matthäus, zelf 150-voudig international van Duitsland, zijn licht schijnen op de keeperskwestie. "Klopp heeft veel opties onder de lat", stelt het icoon. Zo noemt hij Jonas Urbig (23), de vaste stand-in van Neuer bij Bayern, al stipt Matthäus wel een belangrijke mits aan: "Hij heeft niet het wedstrijdritme dat Ter Stegen bij Ajax, Loris Karius bij Schalke 04 en Noah Atubolu bij Eintracht Frankfurt wél hebben."

Over Ter Stegen schrijft Matthäus: "Ik ben er zeker van dat hij erbij zit. Dat maak ik op uit zijn recente interview met Sky. Als hij zo doorgaat in Amsterdam, dan is hij een kandidaat om de nummer één in het Duitse doel te worden." Ter Stegen maakte in 2012 zijn debuut voor Die Mannschaft en slaagde er sindsdien nooit in om de positie van Neuer vast over te nemen. Desondanks kwam de doelman die jarenlang voor FC Barcelona uitkwam, tot op heden tot 44 officiële interlands.

Programma Duitsland in de Nations League

Klopp maakt naar verwachting later deze week zijn eerste selectie bekend. De oud-trainer van Liverpool debuteert op 24 september op de bank van zijn land, als in het kader van de Nations League een uitwedstrijd tegen Nederland op het programma staat. Daarna nemen de Duitsers het op tegen Griekenland (thuis, 27 september), Servië (thuis, 1 oktober) en nogmaals Griekenland (uit, 4 oktober).

Drie Ajacieden hopen op belletje van Klopp

Ter Stegen is niet de enige Ajax-speler die in aanmerking zou kunnen komen voor een plek in de selectie van Klopp. In de personen van Julian Brandt en Thilo Kehrer trokken de Amsterdammers deze zomer immers nóg twee Duitse (ex-)internationals aan. Brandt (30) kwam in zijn periodes bij Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund tot 48 wedstrijden voor Die Mannschaft, maar werd sinds eind 2024 niet meer opgeroepen. Kehrer (29) maakte in 2018 als speler van Paris Saint-Germain zijn debuut in de nationale ploeg en verzamelde tot op heden 28 caps. Zijn laatste oproep dateert van juni 2025.