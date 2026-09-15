Gullit heeft één tip voor Ruben van Bommel: 'Wat hij moet leren...'

Ruud Gullit komt maandagavond in Rondo met een welgemeend advies aan . De aanvaller van PSV moet in de ogen van Gullit zijn tegenstanders op een andere manier gaan passeren.

De van een zware knieblessure teruggekeerde Van Bommel is in het nieuwe seizoen één van de grote blikvangers bij PSV. De 22-jarige buitenspeler was in zes Eredivisieduels alweer goed voor twee doelpunten en vier assists, waarmee hij een belangrijk aandeel in het veroveren van de koppositie heeft gehad. Tegelijkertijd leverde zijn botsing met Aaron Bouwman in de topper tegen Ajax een enorme hausse aan (veelal negatieve) aandacht op voor Van Bommel.

Artikel gaat verder onder video

Rafael van der Vaart prijst Van Bommel in Rondo óók om zijn verdedigende arbeid. Als voorbeeld haalt hij de tackle aan die de aanvaller zondag inzette op Sparta-aanvaller Mitchell van Bergen, die bij een 2-1 voorsprong voor PSV dreigde door te breken op de rechterflank. "Dit is wat je als trainer wil van een linksbuiten", zegt Van der Vaart, om er met een kwinkslag aan toe te voegen: "Ik had het niet gedaan." Van der Vaart vervolgt: "Het is een hele grote speler aan het worden, denk ik. Heel veel aandacht, positief en negatief. Maar toch blijft hij voor zijn elftal knokken, dat straalt weer af op de anderen."

Gullit beaamt de woorden van Van der Vaart, maar ziet ook een punt van verbetering voor Van Bommel. "Ik heb één tip voor hem, eentje. Wat ik zie is dat hij heel veel op zijn snelheid vertrouwt. Maar wat hij vaak doet is dat hij zeg maar rechtdoor gaat, en dan op snelheid", begint Gullit. "Wat hij moet leren is dat hij de bal aan de buitenkant krijgt, dan moet hij récht op zijn tegenstander gaan. Hij gaat nog opzij, die tegenstander wil hem eigenlijk ook opzij hebben. Dan denkt hij Ik ben toch sneller, maar dan krijgt hij in één keer die tackle. Als je recht op hem afgaat, dan staat die man op zijn achterpoten en is het veel makkelijker passeren", aldus Gullit.