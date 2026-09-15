Vermoedelijke opstelling: Ajax start zonder 'slechtste man van het veld'

Míchel Sánchez lijkt twee wijzigingen door te voeren in zijn opstelling van Ajax voor het inhaalduel met Willem II. Jorthy Mokio en Oliver Edvardsen lijken hun plek in de basis kwijt te raken.

Ajax boekte afgelopen weekend nog een overtuigende 1-5 zege op Fortuna Sittard en treedt nu in de Johan Cruijff ArenA aan voor de inhaalwedstrijd uit de derde speelronde van de Eredivisie. De ontmoeting met de Tilburgers werd in augustus uitgesteld vanwege de play-offs van de Amsterdammers in de Conference League tegen FC Sion. De verwachting is dat trainer Míchel Sanchez zijn opstelling op twee posities gaat wijzigen tegen de Tilburgers.

Klaassen keert terug in de basiself

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Davy Klaassen lijkt zich op te kunnen maken voor een basisplaats bij Ajax. De ervaren middenvelder moest afgelopen weekend in Sittard nog genoegen nemen met een reserverol, maar mag nu weer vanaf de aftrap starten. Zijn rentree in het elftal gaat ten koste van Jorthy Mokio, die daardoor weer plaatsneemt op de bank. Sofyan Amrabat blijft ook staan, net als spelmaker Julian Brandt. Hij is na zijn sterke optredens in de voorbije weken een vaste waarde in de as van het veld.

'Slechtste man van het veld in Sittard'

Voorin kiest Sánchez op de linkerflank vermoedelijk voor Oscar Gloukh. Dat gaat ten koste van Oliver Edvardsen, die na zijn basisplek in Limburg weer op de bank moet plaatsnemen. Edvardsen kreeg veel kritiek na zijn optreden in Sittard. Onder meer Telegraaf-journalist Steven Kooijman haalde uit: "Ik zag daar een blond mannetje met nummer 20. En die liep daar een beetje als Cruijff zo te wijzen. En ik moest toch denken: hè? Dat is natuurlijk niet Klaassen zijn nummer, maar hij is wel blond. Klaassen heeft tegenwoordig meer haar. Maar het was Edvardsen. Die zat daar een beetje te wijzen en te doen. Maar dat was met afstand de slechtste man van het veld. Nu lijkt Edvardsen de aanwijzingen vanaf de reservebank te moeten geven.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Henrique; Klaassen, Amrabat, Brandt; Berghuis, Tolu, Gloukh.