Ajax speelt dinsdagavond om 20.00 uur in de Johan Cruijff ArenA tegen Willem II. Het is de enige wedstrijd die deze midweek op het programma staat in de Eredivisie. Dat heeft te maken met het feit dat Ajax nog een wedstrijd moet inhalen.

De reden voor deze opvallende speeldatum gaat terug naar speelronde 3 van de competitie. De KNVB besloot toen om drie competitiewedstrijden uit het schema te halen, zodat de Nederlandse deelnemers zich optimaal konden richten op de Europese play-offs. Niet alleen Ajax, maar ook NEC en FC Twente kregen destijds dispensatie van de voetbalbond om zich voor te bereiden op hun kwalificatieduels.

Ajax ontliep overvolle week voorafgaand aan kraker

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NEC en FC Twente werkten hun inhaalwedstrijden vorige week al af. De Nijmegenaren speelden met 2-2 gelijk tegen Excelsior, terwijl FC Twente met 1-0 te sterk was voor Telstar. Voor Ajax kwam inhalen in die week echter allerminst goed uit. De Amsterdammers stonden dat weekend immers voor de beladen kraker tegen koploper PSV, waardoor in goed overleg werd besloten om de ontmoeting met Willem II een week op te schuiven.

Die aanpassing leverde voor Ajax geen problemen op met het oog op het Europese schema. Ajax trapt de groepsfase pas op donderdag 15 oktober af met een uitwedstrijd tegen Hajduk Split, waardoor er deze midweek voldoende ruimte overbleef in de agenda.Ajax kan een overwinning op Willem II goed gebruiken om de druk op de top van de Eredivisie op te voeren. De ploeg staat momenteel op de vijfde plek met tien punten uit vijf duels