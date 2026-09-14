Ruben van Bommel niet als enige bedreigd na incident bij Ajax - PSV

Niet alleen heeft na de topper tussen Ajax en PSV te maken gekregen met bedreigingen. Ook Hugo Borst zegt dat hij online is bedreigd na zijn stevige uitspraken over de PSV-aanvaller.

Borst haalde hard uit naar Van Bommel vanwege diens overtreding op Aaron Bouwman. De columnist sprak van 'absurde kortsluiting' en noemde de actie zelfs een 'moordaanslag'. Die woorden leverden hem een golf aan kritiek en verwensingen op.

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"Waar ik vorige week ook kwam, men keek mij ronduit meewarig aan", schrijft Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Veel appjes ook met: Jij zult wel een moeilijke week hebben. Iemand legde vol empathie een hand op mijn schouder, alsof ik leed aan vlektyfus, cholera en kanker."

Ook Hugo Borst bedreigd

Borst zegt zich weinig aan te trekken van de online reacties. "Schelden doet geen pijn. Ik begrijp zelfs dat het eruit moet. 'Weet je wat ze vanuit Eindhoven allemaal zeggen over je?' Dat is toch totaal niet boeiend? Losers."

Volgens de columnist gebruiken mensen anonieme accounts om hun frustraties te uiten. Daarbij blijft het volgens hem niet altijd bij beledigingen. "Mensen bedreigen je, maar komen hun beloften niet eens na."

Borst kreeg ondertussen te horen dat ook Van Bommel zelf na het incident is uitgescholden en bedreigd. "It's hard being a face. Iedereen wordt uitgescholden en bedreigd. Zelfs aardige mensen overkomt dat. Het beledigen en bedreigen is aan devaluatie onderhevig. Je moet het je niet aantrekken. Laat het los, geniet van het leven", aldus Borst.