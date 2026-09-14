Live voetbal

Ruben van Bommel niet als enige bedreigd na incident bij Ajax - PSV

14 september 2026, 14:14
Sander van der Eijk met Ruben van Bommel en Youri Baas tijdens Ajax - PSV
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Maak ons je Google-favoriet

Niet alleen Ruben van Bommel heeft na de topper tussen Ajax en PSV te maken gekregen met bedreigingen. Ook Hugo Borst zegt dat hij online is bedreigd na zijn stevige uitspraken over de PSV-aanvaller.

Borst haalde hard uit naar Van Bommel vanwege diens overtreding op Aaron Bouwman. De columnist sprak van 'absurde kortsluiting' en noemde de actie zelfs een 'moordaanslag'. Die woorden leverden hem een golf aan kritiek en verwensingen op.

Artikel gaat verder onder video

"Waar ik vorige week ook kwam, men keek mij ronduit meewarig aan", schrijft Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Veel appjes ook met: Jij zult wel een moeilijke week hebben. Iemand legde vol empathie een hand op mijn schouder, alsof ik leed aan vlektyfus, cholera en kanker."

Ook Hugo Borst bedreigd

Borst zegt zich weinig aan te trekken van de online reacties. "Schelden doet geen pijn. Ik begrijp zelfs dat het eruit moet. 'Weet je wat ze vanuit Eindhoven allemaal zeggen over je?' Dat is toch totaal niet boeiend? Losers."

Volgens de columnist gebruiken mensen anonieme accounts om hun frustraties te uiten. Daarbij blijft het volgens hem niet altijd bij beledigingen. "Mensen bedreigen je, maar komen hun beloften niet eens na."

Borst kreeg ondertussen te horen dat ook Van Bommel zelf na het incident is uitgescholden en bedreigd. "It's hard being a face. Iedereen wordt uitgescholden en bedreigd. Zelfs aardige mensen overkomt dat. Het beledigen en bedreigen is aan devaluatie onderhevig. Je moet het je niet aantrekken. Laat het los, geniet van het leven", aldus Borst.

➡️ Meer over Ruben van Bommel

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Nacho Ferri

IJzersterk Feyenoord vernedert PEC Zwolle en boekt een van grootste uitzeges ooit

  • Gisteren, 18:36
  • Gisteren, 18:36
  • 9
Rafael van der Vaart

Topscorer van Nederland heeft geen idee wie Rafael van der Vaart is

  • Gisteren, 16:55
  • Gisteren, 16:55
  • 6
Peter Bosz

Peter Bosz haalt stevig uit: 'Het is lachwekkend!'

  • wo 9 september, 13:49
  • 9 sep. 13:49
  • 15
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ruben van Bommel

Ruben van Bommel
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 22 jaar (3 aug. 2004)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
6
2
2025/2026
PSV
6
3
2024/2025
Jong AZ
1
2
2024/2025
AZ
26
4

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
6
15
16
2
AZ
6
11
16
3
Feyenoord
6
13
14
4
Twente
6
7
13
5
Ajax
5
8
10

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws