Ajax is mogelijk nog niet klaar op de transfermarkt. Technisch directeur Jordi Cruijff wil proberen om naar Amsterdam te halen, weet De Telegraaf. De dertigjarige middenvelder is transfervrij na zijn vertrek bij Tottenham Hotspur en kan daardoor ook na het sluiten van de transfermarkt worden vastgelegd.

Hoe groot de kans is dat Ajax daadwerkelijk toeslaat, is nog onduidelijk. Bissouma staat ook in de belangstelling van meerdere clubs uit de Europese topcompetities.

De Malinees beschikt over veel ervaring op het hoogste niveau. Na zijn doorbraak bij Lille vertrok hij in 2018 voor bijna zeventien miljoen euro naar Brighton & Hove Albion. Vier jaar later betaalde Tottenham bijna dertig miljoen euro voor hem. Voor Spurs speelde Bissouma uiteindelijk 111 officiële wedstrijden.

Ajax ziet Bissouma als versterking voor middenveld

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Bissouma kan zowel als nummer zes als nummer acht spelen en staat bekend om zijn loopvermogen en duelkracht. Ajax wil met een brede selectie de strijd aangaan in de Eredivisie, KNVB-beker en Conference League.

De interesse in Bissouma komt niet uit de lucht vallen. Eind augustus werd hij al aan Ajax gelinkt. Zijn zaakwaarnemer Michaël N'Cho deelde destijds berichten over de Amsterdamse belangstelling op sociale media. Kort daarna stelde AD-watcher Johan Inan echter dat Bissouma juist géén optie was en dat Cruijff met een andere middenvelder bezig was. Die kwam er uiteindelijk ook in de persoon van Sofyan Amrabat, maar nu melden bronnen rondom Bissouma dat Ajax opnieuw serieus werk wil maken van zijn komst.