Ajax - Willem II op tv: op deze zender wordt de wedstrijd uitgezonden

Ajax krijgt nauwelijks tijd om lang na te genieten van de overtuigende overwinning op Fortuna Sittard. Dinsdagavond wacht in de Johan Cruijff ArenA alweer de volgende opdracht: Willem II komt op bezoek. Wie Ajax - Willem II live wil kijken, hoeft niets van het duel te missen.

De wedstrijd tussen Ajax en Willem II wordt dinsdagavond rechtstreeks uitgezonden op ESPN 2. De aftrap in Amsterdam staat gepland om 20.00 uur.

Ajax - Willem II live op ESPN 2

Ajax verscheen afgelopen zaterdag met overtuiging voor de dag in Sittard. Na de nederlaag in de topper tegen PSV moest de ploeg reageren en dat gebeurde. Fortuna Sittard werd met liefst 1-5 verslagen, waardoor de Amsterdammers met een flinke dosis vertrouwen richting de volgende speelronde kunnen.

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Op papier begint Ajax als duidelijke favoriet aan het duel van dinsdagavond. Willem II beleeft een moeizame start van het Eredivisie-seizoen en verzamelde tot dusver slechts twee punten. De Tilburgers zullen in de Johan Cruijff ArenA dan ook voor een stevige uitdaging komen te staan.

Waarom wordt de wedstrijd nu ingehaald?

Het duel tussen Ajax en Willem II is een inhaalwedstrijd uit speelronde 3. Ajax kreeg destijds, net als NEC en FC Twente, van de KNVB de mogelijkheid om de competitiewedstrijd uit te stellen vanwege deelname aan de voorronde van een Europees toernooi. NEC en FC Twente werkten hun inhaalwedstrijd vorige week al af, maar voor Ajax kwam dat moment minder goed uit vanwege de daaropvolgende topper tegen PSV. In overleg met alle betrokken partijen werd daarom gekozen voor dinsdag 15 september. Dat leverde voor Ajax geen problemen op, omdat de Conference League pas op donderdag 15 oktober begint.