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Ajax scoort vijf keer en herstelt zich van nederlaag tegen PSV

12 september 2026, 22:00
Ajax
Foto: © Imago
3 reacties
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Ajax heeft zich zaterdagavond krachtig herpakt van de nederlaag tegen PSV. De ploeg van trainer Míchel Sánchez rekende in Sittard met 1-5 af met Fortuna, dat vooraf drie punten meer had verzameld. Julian Brandt brak de ban met een fraaie treffer, waarna basisdebutant Thilo Kehrer na rust met een doelpunt en assist uitgroeide tot de grote man. Davy Klaassen, Kasper Dolberg en Youri Baas maakten het karwei af.

Ajax begon met Sofyan Amrabat en Kehrer voor het eerst in de basis en zocht vanaf de aftrap nadrukkelijk de aanval. Anton Gaaei schoot al vroeg over, waarna Tolu Arokodare na een knappe aanname naast mikte. Steven Berghuis zorgde in de negende minuut voor het eerste schot tussen de palen, maar doelman Mattijs Branderhorst stond goed.

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Fortuna liet zich daarna steeds nadrukkelijker zien. Na een halfuur kwam de thuisploeg zelfs dicht bij de openingstreffer. Ole Romeny trok vanaf links naar binnen en dwong Marc-André ter Stegen met zijn vingertoppen tot een redding. Uit de daaropvolgende hoekschop moest Tolu de bal vlak voor de doellijn wegwerken.

Juist toen Fortuna gevaarlijk werd, sloeg Ajax toe. Brandt had twee mogelijkheden laten liggen, maar maakte er tien minuten voor rust alsnog iets bijzonders van. De Duitser controleerde de bal met zijn borst en ramde hem met zijn linkerbeen in de stuit in de bovenhoek: 0-1. Tolu was kort daarna dicht bij een tweede Amsterdamse treffer, maar kwam net tekort bij een scherpe voorzet van Berghuis.

Na rust kreeg Ajax onmiddellijk een enorme kans op 0-2. Berghuis zette Jorthy Mokio alleen voor de keeper, maar de middenvelder schoot naast. Dat bleek kostbaar, want Fortuna sloeg enkele minuten later terug. Na een eerste waarschuwing via een kopbal van Romeny maakte invaller Anthony Descotte in de 52ste minuut gelijk. Hij werd over het hoofd gezien en zag zijn inzet via de voet van Ter Stegen binnenvallen. De VAR keek nog naar mogelijk buitenspel van Romeny, maar keurde het doelpunt goed.

Ajax liet zich door die tegenslag niet uit het veld slaan. Tien minuten later kopte Tolu tegen de lat, waarna Kehrer alert reageerde en de rebound binnenschoot: 1-2. De Duitse verdediger kreeg daarmee bij zijn basisdebuut direct zijn eerste treffer.

Daar bleef het niet bij. Kehrer kopte een voorzet van Viktor Tsygankov panklaar voor Davy Klaassen, die bij de tweede paal de 1-3 binnenknikte. Zes minuten later zorgden twee andere invallers voor het slotakkoord. Oscar Gloukh bediende Kasper Dolberg, die van dichtbij raak tikte. Na een buitenspelcheck bleef ook die treffer staan. Met het allerlaatste balcontact van de wedstrijd kopte Baas de 1-5 binnen.

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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
853 Reacties
791 Dagen lid
2.010 Likes
Kicker
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Niet alles ging goed, maar zie wel dat een aantal nieuwkomers fitter worden. Prima resultaat na verlies vorige week.

Saint
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CG
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CG
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Alleen een goede resultaat, geen goed voetbal van wat we altijd gewend zijn!!

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