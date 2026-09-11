Samuel Eto'o in opspraak: tonnen uit Rusland spoorloos verdwenen

Voormalig topvoetballer Samuel Eto'o is in opspraak geraakt in Kameroen. De oud-spits, tegenwoordig voorzitter van de voetbalbond van het Afrikaanse land, zou volgens berichtgeving van The Times een forse vergoeding uit Rusland voor een onderling vriendschappelijk duel mogelijk in eigen zak hebben gestoken.

Het bewuste duel tussen Rusland en Kameroen werd afgewerkt in oktober 2023. De Russen wonnen de wedstrijd met 1-0, door een treffer van aanvaller Fedor Chalov. Rusland zou voor de wedstrijd een forse bonus, van meer dan een half miljoen euro - verdeeld over betalingen van respectievelijk 455 duizend en 112 duizend euro - hebben overgemaakt op de privérekening van Eto'o bij de nationale bank van Qatar.

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Voormalige bondsofficials stellen echter tegenover The Times dat de betalingen uit Rusland nooit op de rekening van de voetbalbond terecht zijn gekomen. Guibai Gatama, voormalig lid van het uitvoerend comité van de bond, laat weten dat er voor zover hij weet geen documenten zijn waaruit blijkt dat Eto'o het geld heeft overgemaakt.

Gatama en de andere bondsofficials, die naar eigen zeggen door Eto'o inmiddels buitenspel zijn gezet, claimen voorts dat zij een klacht over de verdwenen tonnen hebben ingediend bij het Ethisch Comité van de FIFA. Dat zou inmiddels meer dan een jaar geleden gebeurd zijn, maar er is tot op heden nog geen opvolging aan gegeven.

Eto'o schaarde zich achter omstreden plan Infantino

Saillant detail: Eto'o schaarde zich recentelijk achter veel besproken plannen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino voor de oprichting van de FIFA Forward Enterprise, waarbij de WK-rechten deels in handen van investeerders zouden belanden. De plannen veroorzaakten een golf van protest in de voetbalwereld en zijn inmiddels formeel afgeblazen. Het leidde echter ook tot een sterke roep om het aftreden van Infantino, die vooralsnog de enige kandidaat is bij de FIFA-verkiezingen die in maart 2027 plaats moeten gaan vinden.