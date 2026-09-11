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Pochettino eist bijna 10 jaar na dato alsnog Engelse landstitel op

11 september 2026, 06:25
Mauricio Pochettino van de Verenigde Staten
Foto: © Imago
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Tottenham Hotspur moet alsnog worden uitgeroepen tot landskampioen in het seizoen 2016/17, zegt toenmalig trainer Mauricio Pochettino. De Spurs eindigden dat seizoen als tweede in de Premier League achter stadgenoot Chelsea, maar de Argentijn is van mening dat de The Blues de titel moeten afstaan vanwege een veroordeling eerder deze zomer.

Tottenham kende onder Pochettino, tegenwoordig de bondscoach van de Verenigde Staten, een aantal uitstekende seizoenen. In 2017 werden in de Premier League zelfs 86 punten veroverd, maar dat was niet voldoende voor de titel. Het Chelsea van Antonio Conte haalde er namelijk 93 en ging er dus met het landskampioenschap vandoor.

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Afgelopen zomer is Chelsea door de Engelse voetbalbond FA bestraft vanwege 74 overtredingen van de reglementen aangaande spelersmakelaars, begaan in tussen 2011 en 2018 toen Roman Abramovich nog aan de touwtjes trok op Stamford Bridge. The Blues betaalden miljoenen aan niet-geregistreerde makelaars bij de transfers van spelers als Eden Hazard, David Luiz en Nemanja Matic. Chelsea is daarvoor veroordeeld tot het betalen van een boete van 10 miljoen pond (ruim 11,5 miljoen euro) en kreeg tevens een voorwaardelijk transferverbod opgelegd. Een directe sportieve sanctie, zoals bijvoorbeeld puntenaftrek, bleef evenwel uit.

Pochettino is het daar niet mee eens en vindt dat Tottenham alsnog moet worden uitgeroepen tot landskampioen. "Ze zijn gestraft, ze hebben het toegegeven", wordt de Argentijn geciteerd door The Athletic. "De titel moet naar het team gaan dat tweede is geworden. We hebben niet gestreden binnen dezelfde regels. Als wij hetzelfde hadden gedaan, dan hadden we misschien spelers kunnen halen die ons nog sterker hadden gemaakt of vaker hadden gescoord. Ik klaag niet, dit is de waarheid", aldus Pochettino.

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Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (2 mrt. 1972)

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