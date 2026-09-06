Lodewijk Asscher hoopt dat Tottenham Hotspur in de winterstop een poging gaat wagen om trainer Peter Bosz over te nemen van PSV. Dat schrijft de voormalig vice-premier, die bekendstaat als fervent supporter van Ajax, zaterdagavond op X.

Asscher was zaterdag aanwezig bij de eerste topper van het Eredivisieseizoen 2026/27. In de Johan Cruijff ArenA zag de politicus hoe 'zijn' Ajax met lege handen achterbleef tegen het PSV van Bosz, dat uiteindelijk met 1-3 te sterk was.

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De Amsterdammers eindigden vorig seizoen als vijfde, met liefst 28 punten minder dan de landskampioen uit Eindhoven. Met een flinke renovatie van de selectie hoopt technisch directeur Jordi Cruijff dit jaar het gat tussen beide clubs aanzienlijk te verkleinen - of zelfs te dichten. Asscher zag in ieder geval meerdere spelers zich positief onderscheiden.

"In het stadion zie je hoe goed Julian Brandt speelt. Bizar", schrijft Asscher. Daarnaast geeft hij een compliment aan twee 'jonkies' van Ajax: Aaron Bouwman en Jorthy Mokio, die in zijn ogen een 'prima wedstrijd' speelden. Ook over de maker van het enige Ajax-doelpunt van de avond, Tolu Arokodare, is Asscher enthousiast: "Pure quality."

Asscher moet wél toegeven dat PSV een 'uitstekend team' heeft. "Hopen dat Bosz naar de Spurs gaat in de winter", schrijft de oud-politicus schertsend. Ook Ruben van Bommel krijgt complimenten ('goeie voetballer'), maar Asscher vindt wél dat de buitenspeler '100 % rood' had moeten hebben voor zijn veelbesproken botsing met Bouwman.

Tottenham eindigde vorig seizoen als zeventiende in de Premier League, twee punten boven de degradatiestreep. Om dat scenario dit seizoen te voorkomen gaf de club deze zomer honderden miljoenen uit op de transfermarkt, om spelers als Sandro Tonali (Newcastle United), Mateus Fernandes (West Ham United), Sávio (Manchester City) en onze eigen Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion) aan te trekken. Tot grote verbetering van de resultaten heeft dat voorlopig nog niet geleid. De Spurs verloren in de eerste twee speelronden van Brentford (3-0) en Newcastle (0-2) en kwamen dit weekend niet verder dan een 0-0 gelijkspel op bezoek bij Nottingham Forest, waardoor trainer Roberto De Zerbi in ieder geval zijn eerste punt te pakken heeft.