FC Utrecht neemt in felle bewoordingen afstand van het gedrag van een deel van de eigen aanhang, die er zaterdagavond voor zorgde dat het thuisduel met Go Ahead Eagles definitief gestaakt werd. De club heeft inmiddels maatregelen aangekondigd.

FC Utrecht beleeft een teleurstellende start van het seizoen onder de nieuwe trainer, Anthony Correia. Go Ahead was zaterdag hard op weg om de Domstedelingen de vierde nederlaag in vijf Eredivisieduels toe te brengen. Zover kwam het uiteindelijk niet, want scheidsrechter Martin van de Kerkhof besloot het duel in Stadion Galgenwaard definitief te staken nadat de thuissupporters tot twee keer toe over de schreef gingen. Eerst legde hij de wedstrijd tijdelijk stil vanwege het gooien van vuurwerk, later werd de wedstrijd definitief gestaakt toen er bij een 1-3 tussenstand massaal bekers op het veld werden gegooid. De KNVB heeft inmiddels bekendgemaakt dat de resterende 25 minuten komende dinsdag vanaf 14.00 uur in een leeg stadion zullen worden gespeeld.

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In een statement op de eigen website schrijft FC Utrecht 'afstand te nemen' van de gebeurtenissen van zaterdagavond. "We zijn ontgoocheld", laat algemeen directeur Edo Keuning optekenen. "Wat een mooie voetbalavond had moeten worden, eindigt op deze verschrikkelijke manier. Vooral het gooien van vuurwerk richting het veld is ontoelaatbaar en brengt spelers, medewerkers en supporters in gevaar. Dit heeft niets te maken met het steunen van FC Utrecht", aldus de directeur.

De club schrijft aan de slag te gaan met de beschikbare camerabeelden om de verantwoordelijken op te kunnen sporen. "We hebben beelden en zullen er alles aan doen om de daders te identificeren en passende maatregelen te nemen. Dat is de consequentie van dit gedrag", zegt Keuning. De algemeen directeur wil benadrukken dat het merendeel van de Utrecht-fans geen enkele blaam treft: "Duizenden supporters hebben de ploeg vandaag op de juiste wijze gesteund. Het is dieptreurig dat hun avond en die van de spelers en staf op deze manier is geëindigd", aldus Keuning.