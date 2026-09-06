Hans Kraay junior verwondert zich over het spel van Ajax in de tweede helft van de topper tegen PSV, en dan specifiek over doelman Marc ter Stegen. Ondanks een 1-2 achterstand kwamen de Amsterdammers gedurende tien minuten niet één keer over de middenlijn, zegt de analist in Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

Ajax maakte halverwege de eerste helft de vroege openingstreffer van Ricardo Pepi ongedaan, toen Tolu Arokodare na een goede actie raakschoot in de verre hoek. Toch ging de thuisploeg met een achterstand de kleedkamer in, want Lutsharel Geertruida zette PSV in de blessuretijd van de eerste helft met een fraaie volley op 1-2 in Amsterdam.

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In Goedemorgen Eredivisie wil Kraay inzoomen op de tweede helft. "Op een gegeven moment had PSV het redelijk onder controle", zegt de oud-voetballer. "En tussen de 70ste en 80ste minuut is Ajax met de bal niet van hun eigen helft af geweest. Ze staan 1-2 achter, maar ze nemen de tijd alsof ze met 3-0 voor staan. Ik denk: waarom lepel je niet keer een balletje naar voren? Ik weet dat Marcos Leonardo niet 3.12 meter is, maar je zou toch ook een keer naar voren kunnen en de tweede bal kunnen winnen, en dat je dan snel bij het doel van de tegenstander bent?", vraagt Kraay zich hardop af.

De analist ondersteunt zijn betoog met beelden van Ter Stegen, die de bal ver buiten de eigen zestien lang in bezit heeft en uiteindelijk voor een korte pass op een verdediger kiest. "Ik heb de indruk dat Ter Stegen het allemaal prima vindt. Zo heeft hij gewoon tien minuten rondgewandeld. Ik vond het echt ongelooflijk. Ik vind het een feest dat Ter Stegen hier is, maar ik heb de indruk dat hij niet wist dat ze met 1-2 achter stonden", aldus Kraay.