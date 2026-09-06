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'Frenkie de Jong prikt datum voor terugkeer in Barcelona-selectie'

6 september 2026, 10:19
Frenkie de Jong
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Frenkie de Jong hoopt na de aankomende interlandbreak weer volledig aan te kunnen sluiten bij de selectie van FC Barcelona. Dat schrijft de Spaanse krant Mundo Deportivo althans.

De 29-jarige De Jong keerde deze zomer met een knieblessure terug van het WK met het Nederlands elftal. Waar zijn werkgever zou hebben aangedrongen op een operatie - die hem een groot deel van het seizoen zou kosten - opteert De Jong zélf vooralsnog voor een 'conservatieve behandeling' van de kwetsuur. Waar een eerste serieuze test, eind augustus, nog tegenvallende resultaten opleverde, zou het einde van zijn absentie inmiddels voorzichtig in het zicht komen.

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Mundo Deportivo schrijft zondagochtend dat De Jong op dit moment alleen loopoefeningen op het gras kan doen, waarbij hij louter in rechte lijn kan lopen. Van trainen met de bal, laat staan met andere spelers, is in het huidige stadium van zijn behandeling nog geen sprake. Toch zou hij tijdens de interlandbreak, die begint op 21 september, een laatste push willen geven.

"Op deze manier hoopt De Jong vanaf 8 oktober weer volledig bij de selectie aan te sluiten, als de internationals terugkeren om de training te hervatten', schrijft de krant. "Dat is natuurlijk wel op voorwaarde dat hij zich goed voelt en geen verdere hinder ondervindt van de gekwetste band van zijn rechterknie." Daarna zal De Jong naar verwachting nog een aantal weken op moet trainen om weer volledig wedstrijdfit te worden.

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Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 29 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Barcelona
0
0
2025/2026
Barcelona
25
1
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2

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Stand LaLiga 2026/2027

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
3
10
9
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Real Madrid
4
7
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Betis
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0
9
4
Deportivo
4
3
8
5
Alavés
3
4
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