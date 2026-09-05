Frenkie de Jong zichtbaar aangeslagen: het gaat mis op het trainingsveld

De zorgen rond nemen toe. De middenvelder van FC Barcelona probeerde eind augustus voor het eerst serieus de stabiliteit van zijn geblesseerde rechterknie te testen, maar de uitkomst viel zwaar tegen. De Nederlander moest de oefening voortijdig staken en verliet het veld volgens AS zichtbaar aangeslagen. Ruim twee maanden na het oplopen van zijn blessure zit er nog altijd nauwelijks beweging in zijn herstel.

De Jong liep de kwetsuur op tijdens het WK. Hij speelde zijn laatste drie wedstrijden op het toernooi met pijn in zijn rechterknie, waarbij de klachten steeds ernstiger werden. Tegen Marokko was duidelijk zichtbaar dat hij fysiek werd gehinderd. De middenvelder stelde naderhand dat de medische staf een verkeerde diagnose had gesteld en zijn knieproblemen te licht had ingeschat.

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Na de uitschakeling van Nederland nam De Jong enkele weken vakantie. Toen hij op 13 juli terugkeerde bij Barcelona, waren de klachten echter nog altijd aanwezig. Zijn knie was bovendien duidelijk opgezwollen. Onderzoek wees vervolgens uit dat hij een scheur in de mediale knieband van zijn rechterknie had opgelopen.

De Jong blijft operatie weigeren

De Oranje-international kreeg daarna twee mogelijkheden voorgelegd. Een operatie zou hem naar verwachting vijf tot zes maanden aan de kant houden, maar bood volgens de club vrijwel volledige zekerheid op herstel. De alternatieve route was een conservatieve behandeling. Daarmee zou een terugkeer mogelijk al na ongeveer drie maanden kunnen volgen, al bestond tegelijkertijd het risico dat de stabiliteit van zijn knie niet volledig zou terugkeren.

Tegen het advies van de medische staf van Barcelona in koos De Jong voor die tweede mogelijkheid. Na anderhalve maand revalideren volgde op 25 augustus een belangrijke test op het trainingsveld. Daar kreeg zijn herstel een nieuwe knauw. De stabiliteit en het gevoel in zijn knie waren niet zoals gehoopt, waarna hij de test moest afbreken en zichtbaar aangeslagen vertrok.

Barcelona drong vervolgens opnieuw aan op een operatie. Ook chirurg Joan Carlos Monllau sprak met De Jong en adviseerde hem om alsnog voor een ingreep te kiezen. De middenvelder bleef echter bij zijn standpunt en wil eerst alle mogelijkheden van de conservatieve behandeling benutten.

Barcelona ziet weinig perspectief op korte termijn

Binnen Barcelona bestaat volgens AS een heel ander beeld. De club ziet een operatie als de enige realistische manier om problemen zoals eerder bij Samuel Umtiti en Ansu Fati te voorkomen. De Jong blijft daar voorlopig terughoudend tegenover staan, mede omdat een ingreep hem vrijwel driekwart van het seizoen zou kosten.

Dat Barcelona op korte en middellange termijn weinig van De Jong verwacht, blijkt volgens de Spaanse krant ook uit andere beslissingen. De komst van Rodri en de inschrijving van Brian Fariñas bij het eerste elftal worden gezien als duidelijke signalen.

Barcelona wil inmiddels geen concrete termijn meer verbinden aan het herstel van de middenvelder en bekijkt zijn situatie van dag tot dag. Aanvankelijk zou na vier weken worden beoordeeld of de conservatieve aanpak aansloeg. Inmiddels zijn meer dan zes weken verstreken en is er nog altijd geen zicht op een snelle oplossing.

Ook Xavi Hernández kreeg tijdens zijn presentatie als nieuwe bondscoach van Nederland vragen over De Jong. Hij maakte duidelijk dat volledig herstel vooropstaat. Daardoor lijkt hij de middenvelder niet te kunnen inzetten wanneer Oranje op 24 september tegen Duitsland speelt.