hoopt FC Twente vandaag (dinsdag) nog te verruilen voor FC Barcelona, zo meldt Mundo Deportivo. De Tukkers hebben het openingsbod van de Catalanen resoluut naast zich neergelegd, maar de 18-jarige verdediger zou nu zélf intern aandringen op een vertrek.

Barcelona heeft zich vorige week al bij Twente gemeld voor Nijstad, zo wist Voetbal International donderdag te melden. Technisch directeur Erik ten Hag was echter niet bereid om mee te werken aan een vertrek van de verdediger, die eerder deze zomer zijn contract nog verlengde tot medio 2029. "Barcelona kreeg namelijk gelijk nul op het rekest van Erik ten Hag. De technisch directeur deed meteen de deur dicht voor de Spaanse topclub en is voornemens die deur dicht te houden", schreef het weekblad destijds.

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Mundo Deportivo schrijft dinsdagochtend dat Barcelona in eerste instantie 8 miljoen euro voor Nijstad had willen betalen. De krant meldt tevens dat Barcelona de jacht op Nijstad nog niet heeft opgegeven. Mocht de regerend landskampioen nog willen toeslaan, dan zal dat vandaag moeten gebeuren - aangezien de transfermarkt vannacht al op slot gaat in het Zuid-Europese land. Dit in tegenstelling tot de Eredivisie, waar clubs nog tot woensdagnacht hebben om hun laatste deals af te ronden.

Ondertussen zou Nijstad zélf ook bij Twente duidelijk hebben gemaakt dat hij de stap naar Barcelona dolgraag zou willen maken. "Hij is hard aan het pushen om Twente te verlaten, wetend dat de kans om naar Barcelona te gaan mogelijk niet nog een keer voorbij gaat komen", schrijft bovengenoemde krant. Barcelona zou hopen nog voor het sluiten van de markt een oplossing te vinden.