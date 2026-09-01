Feyenoord gelinkt aan transfervrije Florian Kastenmeier (29)

Feyenoord overweegt om in te lijven als reservedoelman, zo weet FR12 dinsdagochtend te melden. De 29-jarige Duitser is transfervrij op te pikken na zijn vertrek bij Fortuna Düsseldorf.

Feyenoord nam deze zomer afscheid van Timon Wellenreuther, die de afgelopen seizoenen fungeerde als eerste keeper. De Duitser vervolgde zijn loopbaan in zijn vaderland, waar hij tekende bij VfL Wolfsburg. Als vervanger trokken de Rotterdammers Tjark Ernst aan, die overkwam van Hertha BSC. Het was echter al duidelijk dat Feyenoord daarnaast nog een ervaren tweede keeper wilde aantrekken.

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Zo zou de Stadionclub vorige week nog bij FC Groningen hebben geïnformeerd naar Etienne Vaessen. Zijn komst bleek echter niet haalbaar. "Ik zie het wel als compliment. Maar ik denk dat Feyenoord er verder niets mee gaat doen, ook al omdat FC Groningen absoluut niet wil dat ik wegga", liet Vaessen zelf weten tegenover het Dagblad van het Noorden.

Inmiddels heeft Feyenoord doorgeschakeld en zou Kastenmeier dus in beeld zijn. De doelman stond de afgelopen zeven seizoenen onder contract bij Fortuna Düsseldorf. Namens die club kwam hij tot 228 officiële duels, waarvan het leeuwendeel in de 2. Bundesliga. De keeper liep afgelopen zomer uit zijn contract, waardoor hij Feyenoord geen transfersom zou kosten.