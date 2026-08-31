Feyenoord schakelt razendsnel door: dit is de beoogde nieuwe spits

Feyenoord heeft zijn pijlen gericht op . De Rotterdammers hebben volgens Sky Sports contact opgenomen met de entourage van de 27-jarige spits van Rangers FC over een mogelijke transfer.

Feyenoord is opnieuw op zoek naar versterking voor de punt van de aanval. Ayase Ueda heeft Rotterdam verlaten voor LOSC Lille, terwijl Casper Tengstedt eerder al naar Toulouse vertrok. Met Miovski verschijnt nu een nieuwe naam nadrukkelijk in beeld.

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Sky Sports-journalist Anthony Joseph meldt dat Feyenoord zich bij de vertegenwoordigers van de Noord-Macedonisch international heeft gemeld. Ook Rangers Review schrijft dat de Rotterdammers een eerste poging hebben ondernomen om de mogelijkheden rond de aanvaller te onderzoeken.

Vertrek Miovski bij Rangers komt dichterbij

De timing lijkt voor Feyenoord gunstig. Rangers staat op het punt Kevin Kelsy over te nemen van Portland Timbers. De spits onderging maandag zijn medische keuring voorafgaand aan een transfer van 10,5 miljoen euro. Wanneer die deal wordt afgerond, kan dat de deur openen voor een vertrek van Miovski.

De aanvaller is bij Rangers momenteel niet de eerste keuze. Hij ontbrak zondag zelfs in de selectie voor het met 1-0 gewonnen duel met zijn voormalige club Aberdeen. De verwachting is dat Miovski in ieder geval op huurbasis mag vertrekken zodra de komst van Kelsy definitief is. Daarmee ontstaat voor Feyenoord mogelijk ruimte om snel zaken te doen in de laatste fase van de transferperiode.

Miovski kwam afgelopen zomer over van Girona. Rangers betaalde een transfersom die door bonussen kon oplopen tot 4,9 miljoen pond. Zijn contract bij de Schotse club, die in het verleden onder leiding stond van Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst, loopt nog tot medio 2029.

Feyenoord ziet spitsenbestand snel veranderen

Feyenoord begon het seizoen 2026/27 nog met vier centrumspitsen in de A-selectie, maar dat aantal is in korte tijd flink teruggelopen. Tengstedt werd voor drie miljoen euro verkocht aan Toulouse, terwijl Ueda maandag voor vijftien miljoen euro de overstap naar Lille afrondde.

Daardoor zijn Nacho Ferri en Shaqueel van Persie voorlopig de overgebleven opties in de spits. Ferri werd deze zomer voor negen miljoen euro overgenomen van Westerlo. Van Persie keerde vorig seizoen terug na een zware blessure en viel dit seizoen al vier keer in.