Dévy Rigaux onder vuur na 'schofterig besluit': 'Dit kan echt niet'

Michiel Kramer vindt de transfersom van vijftien miljoen euro voor Ayase Ueda veel en veel te laag, zo laat hij weten in zijn column voor 1908.nl. De ex-spits van de Rotterdammers denkt dat de Japanner een veel hoger bedrag had kunnen opleveren.
Ueda staat op het punt om verkocht te worden aan Lille, zo werd zondag bekend. De spits vertrekt volgens L’Équipe voor een bedrag van zo’n vijftien miljoen euro naar de Franse club. Kramer begrijpt daar helemaal niets van.
“15 miljoen euro? Dat kan echt niet. Je laat de topscorer van de Eredivisie, basisspeler van het Japanse elftal, voor zo’n bedrag gaan terwijl je bijna 35 miljoen euro voor Givairo Read weigert”, verbaast de boomlange ex-spits zich.
“Dat is schofterig, echt waar. Dat hierdoor kritiek ontstaat, begrijp ik wel”, vervolgt hij. Kramer hoopt dat Feyenoord een lijstje met vervangers klaar heeft liggen. “Maar als je echt om de titel mee wilt doen, moeten er wel twee toppers bij voorin. Want een voorhoede met Borges, Diarra, Zinhagel, Ferri, Van Persie en Hadj Moussa… Da’s een beetje licht, hè?”, aldus de columnist.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.