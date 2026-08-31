Dévy Rigaux onder vuur na 'schofterig besluit': 'Dit kan echt niet'

Michiel Kramer vindt de transfersom van vijftien miljoen euro voor veel en veel te laag, zo laat hij weten in zijn column voor 1908.nl. De ex-spits van de Rotterdammers denkt dat de Japanner een veel hoger bedrag had kunnen opleveren.

Ueda staat op het punt om verkocht te worden aan Lille, zo werd zondag bekend. De spits vertrekt volgens L’Équipe voor een bedrag van zo’n vijftien miljoen euro naar de Franse club. Kramer begrijpt daar helemaal niets van.

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“15 miljoen euro? Dat kan echt niet. Je laat de topscorer van de Eredivisie, basisspeler van het Japanse elftal, voor zo’n bedrag gaan terwijl je bijna 35 miljoen euro voor Givairo Read weigert”, verbaast de boomlange ex-spits zich.

“Dat is schofterig, echt waar. Dat hierdoor kritiek ontstaat, begrijp ik wel”, vervolgt hij. Kramer hoopt dat Feyenoord een lijstje met vervangers klaar heeft liggen. “Maar als je echt om de titel mee wilt doen, moeten er wel twee toppers bij voorin. Want een voorhoede met Borges, Diarra, Zinhagel, Ferri, Van Persie en Hadj Moussa… Da’s een beetje licht, hè?”, aldus de columnist.