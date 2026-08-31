Ajax ziet eerste bod op Borja Sainz (25) afgewezen worden

Ajax heeft onlangs een bod op uitgebracht, zo meldt Matteo Moretto op X. De Amsterdammers zijn concreet geïnteresseerd in de linksbuiten van FC Porto, maar hebben hun eerste aanbieding afgewezen zien worden.

Moretto maakt in eerste instantie melding van de onderhandelingen tussen Ajax en FC Porto over Youri Baas. De transferjournalist bevestigt andermaal dat beide partijen inderdaad hebben onderhandeld over een deal, maar dat er ondanks ‘verscheidene pogingen’ geen akkoord is. De deal ligt momenteel dan ook stil, zegt hij.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens meldt diezelfde Moretto dat Ajax interesse had in Sainz, waarna het een poging waagde met een officieel bod. Die bieding is afgeslagen, zo leest het. Details over het bod, zoals de hoogte ervan, ontbreken. Of er een tweede bod komt vanuit Amsterdam, is eveneens onbekend.

De Spaanse Sainz maakte vorig seizoen voor zo’n dertien miljoen euro de overstap van Norwich City naar FC Porto. In Portugal maakte hij zes goals in zijn eerste seizoen. Dit seizoen is de 25-jarige aanvaller goed begonnen, met twee goals uit de eerste vier duels.