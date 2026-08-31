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Ajax ziet eerste bod op Borja Sainz (25) afgewezen worden

31 augustus 2026, 11:55
Borja Sainz bij FC Porto
Foto: © Imago
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
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Ajax heeft onlangs een bod op Borja Sainz uitgebracht, zo meldt Matteo Moretto op X. De Amsterdammers zijn concreet geïnteresseerd in de linksbuiten van FC Porto, maar hebben hun eerste aanbieding afgewezen zien worden.

Moretto maakt in eerste instantie melding van de onderhandelingen tussen Ajax en FC Porto over Youri Baas. De transferjournalist bevestigt andermaal dat beide partijen inderdaad hebben onderhandeld over een deal, maar dat er ondanks ‘verscheidene pogingen’ geen akkoord is. De deal ligt momenteel dan ook stil, zegt hij.

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Vervolgens meldt diezelfde Moretto dat Ajax interesse had in Sainz, waarna het een poging waagde met een officieel bod. Die bieding is afgeslagen, zo leest het. Details over het bod, zoals de hoogte ervan, ontbreken. Of er een tweede bod komt vanuit Amsterdam, is eveneens onbekend.

De Spaanse Sainz maakte vorig seizoen voor zo’n dertien miljoen euro de overstap van Norwich City naar FC Porto. In Portugal maakte hij zes goals in zijn eerste seizoen. Dit seizoen is de 25-jarige aanvaller goed begonnen, met twee goals uit de eerste vier duels.

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Ajax moet. Youri Baas in deze deal betrekken porto wil graag baas hebben en ajax dan Borja Sainz

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.082 Reacties
1.176 Dagen lid
19.112 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Ajax moet. Youri Baas in deze deal betrekken porto wil graag baas hebben en ajax dan Borja Sainz

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Borja Sainz

Borja Sainz
FC Porto
Team: Porto
Leeftijd: 25 jaar (21 feb. 2001)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Porto
30
5
2024/2025
Norwich
41
18
2023/2024
Norwich
2
0
2023/2024
Norwich
35
6

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
4
10
10
3
Feyenoord
4
4
8
4
Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7
6
Fortuna
4
1
7

Complete Stand

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