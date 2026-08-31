Nicky van der Gijp kritisch over Ajax-aankoop Amrabat: 'Hij kan niet voetballen'

Nicky van der Gijp verbaast zich over de keuze van Ajax om binnen te halen. Met de Marokkaan lijken de Amsterdammers eindelijk de gewenste controleur te hebben gehaald, maar Van der Gijp denkt dat de oud-Feyenoorder voetballend weinig met zich meebrengt.

Ajax verraste dit weekend met de komst van Amrabat. De dertigjarige middenvelder komt transfervrij over van Fenerbahçe en tekent een contract tot medio 2028. Daarmee halen de Amsterdammers eindelijk de gewenste nummer zes in huis. Bij De Oranjezomer reageert Van der Gijp op de transfer.

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“Ze hebben Sofyan Amrabat binnengehaald: dé nummer zes. Ik hoorde Jordi Cruijff van tevoren zeggen: we willen een voetballende zes. Daar ging het steeds over. Ik heb vanochtend zijn laatste twee duels bij Real Betis teruggekeken, tegen FC Barcelona en Elche, maar het is géén fantastische voetballer”, analyseerde de zoon van René van der Gijp Amrabat.

“Het is een geweldige verdedigende middenvelder. Hij is beresterk, groot en verliest geen duels. Maar hij kan niet zo goed voetballen”, vervolgt Van der Gijp. Rutger Castricum haakt hier ludiek op in: “Dan past hij wel bij Ajax”, lacht de presentator. “Ik weet niet of dit precies het type is dat ze zochten”, aldus Van der Gijp.