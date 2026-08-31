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Nicky van der Gijp kritisch over Ajax-aankoop Amrabat: 'Hij kan niet voetballen'

31 augustus 2026, 09:37
Sofyan Amrabat
Foto: © Imago
6 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
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Nicky van der Gijp verbaast zich over de keuze van Ajax om Sofyan Amrabat binnen te halen. Met de Marokkaan lijken de Amsterdammers eindelijk de gewenste controleur te hebben gehaald, maar Van der Gijp denkt dat de oud-Feyenoorder voetballend weinig met zich meebrengt.

Ajax verraste dit weekend met de komst van Amrabat. De dertigjarige middenvelder komt transfervrij over van Fenerbahçe en tekent een contract tot medio 2028. Daarmee halen de Amsterdammers eindelijk de gewenste nummer zes in huis. Bij De Oranjezomer reageert Van der Gijp op de transfer.

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“Ze hebben Sofyan Amrabat binnengehaald: dé nummer zes. Ik hoorde Jordi Cruijff van tevoren zeggen: we willen een voetballende zes. Daar ging het steeds over. Ik heb vanochtend zijn laatste twee duels bij Real Betis teruggekeken, tegen FC Barcelona en Elche, maar het is géén fantastische voetballer”, analyseerde de zoon van René van der Gijp Amrabat.

“Het is een geweldige verdedigende middenvelder. Hij is beresterk, groot en verliest geen duels. Maar hij kan niet zo goed voetballen”, vervolgt Van der Gijp. Rutger Castricum haakt hier ludiek op in: “Dan past hij wel bij Ajax”, lacht de presentator. “Ik weet niet of dit precies het type is dat ze zochten”, aldus Van der Gijp.

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Wings
3 Reacties
68 Dagen lid
7 Likes
Wings
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Dat kunnen die van der Gijpjes wel he. 😂😂 lullen als brugman kunnen ze, maar het meeste kramen ze onzin uit. Zoonlief heeft natuurlijk alles aan papa te danken. Maar is verre van een goede analist

dilima1966
4.081 Reacties
1.176 Dagen lid
19.102 Likes
dilima1966
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Nicky van der Gijp ook niet serieus nemen net als zijn vader Sofyan is een prima nummer 6 voor ajax

Kicker
801 Reacties
778 Dagen lid
1.854 Likes
Kicker
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Daar ben ik ook een beetje bang voor dat het een sloper is ipv een voetballende 6. Patrick Berg is hiervoor de geschikte speler met de nodige ervaring, ook op CL-niveau.

SWVoetbal
187 Reacties
444 Dagen lid
402 Likes
SWVoetbal
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Zóóó..... Nicky heeft maar liefst TWEE wedstrijden van Amrabat bekeken. Zeker óók vanaf de bank, net als zijn pa... Vrees dat deze appel óók niet ver van de boom valt...😕

Norbert Heijmink
36 Reacties
1.284 Dagen lid
141 Likes
Norbert Heijmink
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Bestaat er überhaupt een van der Gijp die je serieus moet nemen🤷

Kolie
331 Reacties
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1.104 Likes
Kolie
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Whahahahahaha

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Wings
3 Reacties
68 Dagen lid
7 Likes
Wings
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

Dat kunnen die van der Gijpjes wel he. 😂😂 lullen als brugman kunnen ze, maar het meeste kramen ze onzin uit. Zoonlief heeft natuurlijk alles aan papa te danken. Maar is verre van een goede analist

dilima1966
4.081 Reacties
1.176 Dagen lid
19.102 Likes
dilima1966
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  • 2
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Nicky van der Gijp ook niet serieus nemen net als zijn vader Sofyan is een prima nummer 6 voor ajax

Kicker
801 Reacties
778 Dagen lid
1.854 Likes
Kicker
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  • 1
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Daar ben ik ook een beetje bang voor dat het een sloper is ipv een voetballende 6. Patrick Berg is hiervoor de geschikte speler met de nodige ervaring, ook op CL-niveau.

SWVoetbal
187 Reacties
444 Dagen lid
402 Likes
SWVoetbal
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  • 0
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Zóóó..... Nicky heeft maar liefst TWEE wedstrijden van Amrabat bekeken. Zeker óók vanaf de bank, net als zijn pa... Vrees dat deze appel óók niet ver van de boom valt...😕

Norbert Heijmink
36 Reacties
1.284 Dagen lid
141 Likes
Norbert Heijmink
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  • 0
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Bestaat er überhaupt een van der Gijp die je serieus moet nemen🤷

Kolie
331 Reacties
884 Dagen lid
1.104 Likes
Kolie
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Whahahahahaha

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Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 30 jaar (21 aug. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Betis
17
0
2025/2026
Fenerbahçe
2
0
2024/2025
Fiorentina
2
0
2024/2025
Fenerbahçe
26
2

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
4
10
10
3
Feyenoord
4
4
8
4
Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7
6
Fortuna
4
1
7

Complete Stand

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