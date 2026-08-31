Lof voor nieuwe 'nummer zes' Amrabat bij Ajax: 'Precies de speler die ze nodig hebben'

Rafael van der Vaart en Ron Jans zijn uiterst enthousiast over de komst van naar Ajax. De dertigjarige middenvelder werd zondagochtend door de Amsterdammers officieel gepresenteerd als de langverwachte nieuwe nummer zes. Amrabat komt transfervrij over van Fenerbahçe en tekende een contract voor twee seizoenen. In het televisieprogramma Studio Sport Voetbal werd zondag vol lof gereageerd op de aanwinst.

Van der Vaart ziet in de kersverse aanwinst precies het type speler waar het huidige Ajax behoefte aan heeft. "Ik hoop het", reageert de oud-Ajacied op de vraag of Amrabat gaat slagen in de hoofdstad. "Van wat ik gezien heb heeft hij indruk gemaakt bij het Marokkaans elftal. Ik zat laatst met z'n broer Nordin bij Ziggo, het zijn ook gewoon leuke gasten". Volgens de oud-international is die mentaliteit cruciaal voor de Amsterdamse selectie. "Dat heb je ook nodig in een elftal. Gasten waar je ook zelf voor door het vuur gaat en hij kan heel goed voetballen", aldus Van der Vaart.

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Ook Jans ziet de versterking voor het elftal van Míchel Sánchez helemaal zitten. De oud-trainer bewaart echter nog wel een vervelende herinnering aan de kersverse Ajacied. "Ik heb een beetje een trauma met Sofyan Amrabat", vertelt hij. Jans doelt daarmee op een Europees tweeluik uit de tijd dat hij nog aan het roer stond bij FC Twente. "We moesten met Twente tegen Fiorentina, toen was hij de controleur", blikt de trainer terug. "Hij speelde goed en wij gingen er net uit".

Waar de Amsterdamse club deze zomer al flink investeerde en tegelijkertijd spelers als Mika Godts en Sean Steur voor miljoenenbedragen zag vertrekken, zorgt de komst van de transfervrije Amrabat volgens Van der Vaart voor de broodnodige stabiliteit. Hij benadrukt dat de Marokkaans international precies de ervaring meebrengt die nodig is. "Ik geloof wel in deze aankoop", stelt Van der Vaart. "30 jaar, ervaring, en iemand die gewoon lekker voor de verdediging blijft en simpel speelt".

Door zijn eerdere confrontaties met de controleur is Jans misschien nog wel stelliger in zijn overtuiging dan zijn collega-analyticus. De ervaren voetbalman van mening dat Ajax met het vastleggen van de middenvelder een schot in de roos heeft gelost. "Ik denk nog meer dan Rafael, dat hij wel eens dé zes voor Ajax kan zijn", besluit Jans stellig.