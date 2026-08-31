Slachtoffer vuurwerkgeweld bij Cambuur loopt blijvende gehoorschade op

Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld door aanhangers van Feyenoord, tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur van vorige week zondag, heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Een 41-jarige supporter van de club uit Leeuwarden heeft door de harde knallen nu het gehoor van een zeventigjarige. Algemeen directeur Jesse Bergsma bracht dit nieuws zondag naar buiten, voorafgaand aan het thuisduel met FC Twente.

In totaal raakten er zeven supporters gewond toen er vanuit het uitvak vuurwerk in de thuisvakken belandde. De directie van SC Cambuur organiseerde gisteren een bijeenkomst om nazorg te bieden aan de getroffenen. "Een man van 41 heeft nu het gehoor van een 70-jarige en hij is er erg emotioneel onder", vertelde Bergsma. De sportbestuurder benadrukte direct de ernst van de situatie. "Zaterdag hadden we een bijeenkomst met de zeven slachtoffers. Hun verwondingen variëren van wat lichte wondjes tot blijvende gehoorschade. Dat is echt heel ernstig", aldus de bestuurder.

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Ondertussen zit men in Rotterdam niet stil. Feyenoord heeft inmiddels enkele tientallen personen in beeld die verantwoordelijk worden gehouden voor het geweld in Friesland. Deze raddraaiers zijn hun uitkaart per direct kwijt en hebben een lokaal stadionverbod voor De Kuip gekregen. De club heeft de namen tevens doorgegeven aan de KNVB met het verzoek om een landelijk stadionverbod op te leggen. SC Cambuur heeft officieel aangifte gedaan bij de politie, die momenteel camerabeelden bestudeert om de daders strafrechtelijk te kunnen vervolgen.