Youri Baas lijkt transfer naar FC Porto uit hoofd te kunnen zetten

vertrekt vermoedelijk niet naar FC Porto, zo maakt Voetbal International maandagochtend bekend. De Portugese topclub meldde zich afgelopen weekend officieel bij Ajax, maar kwam met een te laag aanbod om de centrale verdediger over te nemen.

Baas ontbrak afgelopen zondag in de basisopstelling bij Ajax. Trainer Míchel Sánchez hield de verdediger aan de kant wegens transferperikelen, waardoor Dies Janse de voorkeur kreeg. Baas, die de vorige seizoenen juist de grote uitblinker was bij de Amsterdammers, moet tot dusverre sowieso vaker genoegen nemen met een reserverol.

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Het is ook geen geheim dat de verdediger een vertrek wel ziet zitten, daar waar Ajax mee wil werken aan een transfer. FC Porto deed een voorstel, maar dat was volgens VI onvoldoende om de Amsterdammers te overtuigen. Ook Eintracht Frankfurt zou Baas op de lijst hebben staan.

Vooralsnog lijkt het er dus op dat de linkspoot bij Ajax blijft. “Tenzij er last minute een club komt die wel bereid is te betalen wat de club wil, maar omdat het einde van de transfermarkt nadert, zal technisch directeur Jordi Cruijff daar niet zomaar aan mee gaan werken”, leest het op VI.