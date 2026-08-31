‘Jordi Cruijff loopt gevaar en kan Ajax opnieuw aan rand van afgrond brengen’

Valentijn Driessen ziet dat Jordi Cruijff de nodige risico’s loopt met zijn huidige transferbeleid bij Ajax. Als het gewenste succes uitblijft voor de Amsterdammers, kan de club volgens de columnist van De Telegraaf opnieuw flink in de problemen komen.

Cruijff mikt op direct succes en wil met Ajax weer meestrijden om de landstitel. Hij haalde deze zomer meerdere geroutineerde, ogenschijnlijk dure spelers, zoals Sofyan Amrabat, Marcos Leonardo, Caio Henrique en Viktor Tsygankov. “Het is trouwens een misverstand te denken dat de drie transfervrij opgepikte spelers en de twee huurlingen Ajax niets kosten. Spelers met een transfervrije status ontvangen vaak miljoenen euro’s tekengeld en zitten meestal in de hoogste salariscategorie”, begint Driessen.

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De columnist ziet dat Cruijffs beleid ‘volledig is geënt op direct succes’. “Hij doet dit met zijn eigen Cruijff-experiment, wat niet zonder gevaar is. Op termijn zou het Ajax opnieuw aan de rand van de afgrond kunnen brengen. Zeker als succes uitblijft”, waarschuwt de chef voetbal.

Jordi Cruijff breekt met beleid van vader Johan

Driessen ziet dat Cruijff hierin ‘uniek te werk gaat’. “In niets te vergelijken met de Ajax-elftallen die verantwoordelijk zijn voor de grootste successen in de historie van de club. De ruggengraat van die teams bestond uit enkele ervaren, echte Ajacieden, aangevuld met de grootste clubtalenten en daarbij drie of vier kwaliteitsinjecties van buitenaf.”

Hij sluit af: “Johan Cruijff was altijd hartstochtelijk pleitbezorger van deze lange termijnvisie bij Ajax. Uitgerekend zijn zoon Jordi breekt hiermee, met goedkeuring van de rvc en voetbalcommissaris Edo Ophof.”