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PSV bereikt akkoord en haalt Sam Lammers terug naar Eindhoven

31 augustus 2026, 07:45
Sam Lammers
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Sam Lammers staat op het punt om terug te keren bij PSV, zo meldt onder meer Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt met FC Twente, waar de 29-jarige spits niet meer in de plannen voorkwam.

Lammers ondergaat maandag zijn medische keuring bij PSV en zal daarna – mits alles goed verloopt – zijn handtekening zetten onder een contract. Daarmee keert de Brabander na ongeveer zes jaar terug in het Philips Stadion, waar hij in 2020 vertrok.

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De aanvaller raakte door de komst van Wout Weghorst op het tweede plan bij FC Twente. Trainer John van den Brom liet publiekelijk weten dat Lammers de rol als derde spits innam, want ook Lucas Vennegoor of Hesselink stond nog voor hem in de pikorde.

Door de nieuwe blessure van Allassana Pléa was PSV juist op zoek naar een extra spits. De ploeg beschikte daardoor alleen nog maar over Ricardo Pepi, die als diepste aanvaller kan spelen, terwijl Guus Til daar in noodgevallen opgesteld kan worden. Met Lammers krijgt Peter Bosz er een nieuwe optie bij.

Ook Sami Ouaissa wordt maandag medisch gekeurd door PSV, zo meldt het ED. Het medium verwacht dat de Eindhovenaren ook Ayoni Santos en Mikkel Bro Hansen gaan inlijven voor het einde van de transferdeadline.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
797 Reacties
778 Dagen lid
1.851 Likes
Kicker
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    + 1
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Veel betere club, krijgt misschien veel meer waardering.

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Sam Lammers

Sam Lammers
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 29 jaar (30 apr. 1997)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Twente
2
0
2025/2026
Twente
25
6
2024/2025
Twente
21
7
2024/2025
Rangers
-
-

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
4
10
12
2
PSV
4
10
10
3
Feyenoord
4
4
8
4
Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7

Complete Stand

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