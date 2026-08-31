PSV bereikt akkoord en haalt Sam Lammers terug naar Eindhoven

staat op het punt om terug te keren bij PSV, zo meldt onder meer Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt met FC Twente, waar de 29-jarige spits niet meer in de plannen voorkwam.

Lammers ondergaat maandag zijn medische keuring bij PSV en zal daarna – mits alles goed verloopt – zijn handtekening zetten onder een contract. Daarmee keert de Brabander na ongeveer zes jaar terug in het Philips Stadion, waar hij in 2020 vertrok.

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De aanvaller raakte door de komst van Wout Weghorst op het tweede plan bij FC Twente. Trainer John van den Brom liet publiekelijk weten dat Lammers de rol als derde spits innam, want ook Lucas Vennegoor of Hesselink stond nog voor hem in de pikorde.

Door de nieuwe blessure van Allassana Pléa was PSV juist op zoek naar een extra spits. De ploeg beschikte daardoor alleen nog maar over Ricardo Pepi, die als diepste aanvaller kan spelen, terwijl Guus Til daar in noodgevallen opgesteld kan worden. Met Lammers krijgt Peter Bosz er een nieuwe optie bij.

Ook Sami Ouaissa wordt maandag medisch gekeurd door PSV, zo meldt het ED. Het medium verwacht dat de Eindhovenaren ook Ayoni Santos en Mikkel Bro Hansen gaan inlijven voor het einde van de transferdeadline.