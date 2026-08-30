PSV bereikt akkoord over Ayoni Santos: speler voor miljoenenbedrag naar Eindhoven

PSV heeft een belangrijke stap gezet in de richting van de komst van . De Eindhovenaren hebben met Sparta Rotterdam een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de transfer van de 21-jarige aanvaller. Volgens Rik Elferink van het Eindhovens Dagblad is met de overstap een bedrag van ongeveer vijf miljoen euro gemoeid.

De interesse van de regerend landskampioen in de multifunctionele speler was al langer bekend. De Eindhovenaren hadden hem nadrukkelijk op de radar en de afgelopen dagen werd steeds duidelijker dat een transfer dichterbij kwam. Nu de clubs elkaar op hoofdlijnen hebben gevonden, moeten alleen de persoonlijke voorwaarden met de speler zelf nog worden besproken en afgerond.

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Dat een vertrek aanstaande was, bleek zaterdag al toen de smaakmaker ontbrak in de wedstrijdselectie voor de stadsderby tegen Excelsior. De afwezigheid van de jeugdexponent voedde de transfergeruchten aanzienlijk. Trainer Rogier Meijer bevestigde rondom het duel dat de reserverol verband hield met de naderende overstap. Volgens hem was de aanvaller "met zijn kop niet helemaal meer bij Sparta".

Met de naderende komst van de in Rotterdam geboren speler hoopt PSV de aanvallende opties op het middenveld en de flanken te vergroten. De ploeg van Peter Bosz zag eerder deze zomer flink wat creativiteit vertrekken uit de selectie. Zo maakte Ismael Saibari voor een recordbedrag de overstap naar FC Bayern München en trok Joey Veerman naar Borussia Dortmund.

De komende uren en dagen moeten duidelijk maken of de Brabantse club ook met de linksbuiten tot een definitief akkoord komt. Als ook daar overeenstemming over wordt bereikt en de medische keuring succesvol wordt voltooid, mag het talent zich opmaken voor een overstap naar Eindhoven.